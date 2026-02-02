Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß von Pkw und Fahrrad

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Samstag (31.01.2026, 16.40 Uhr) ein Radfahrer in Oelde verletzt worden.

Ein 34-jähriger Oelder bog mit seinem Auto an der Rhedaer Straße an einer Einmündung nach rechts ab und stieß hier mit dem von rechts kommenden - auch 34-jährigen - Oelder auf seinem Fahrrad zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Radler leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell