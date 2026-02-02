Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Sturz mit Pedelec

Warendorf (ots)

Bei einem Sturz mit ihrem Pedelec ist am Sonntag (01.02.2026, 02.35 Uhr) eine 57-jährige Frau in Ahlen verletzt worden.

Die Ahlenerin fuhr auf der Friedrich-Ebert-Straße, verlor beim Wechsel der Fahrbahn die Kontrolle über das Rad und stürzte.

Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

