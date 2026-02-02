POL-WAF: Telgte. VW angefahren und beschädigt
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Samstag (31.01.2026) einen grauen VW Tiguan in Telgte angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 12.50 Uhr und 16.05 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Alverskirchener Straße und wurde hinten rechts beschädigt. Spuren deuten darauf hin, dass ein gelbes Fahrzeug beteiligt gewesen sein könnte.
Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
