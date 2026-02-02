PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. VW angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag (31.01.2026) einen grauen VW Tiguan in Telgte angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 12.50 Uhr und 16.05 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Alverskirchener Straße und wurde hinten rechts beschädigt. Spuren deuten darauf hin, dass ein gelbes Fahrzeug beteiligt gewesen sein könnte.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

