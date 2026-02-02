PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Vier Fahrzeugführer standen unter Betäubungsmittel- und/oder Cannabiseinfluss

Warendorf (ots)

Am Wochenende kontrollierten Polizisten Fahrzeugführer in Ahlen. Gegen vier von ihnen ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme von Blutproben an, da sie unter Betäubungsmittel- und/oder Cannabiseinfluss standen.

Am Freitagabend (30.1.2026, 22.45 Uhr) hielten Beamte einen 45-jährigen Autofahrer an. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Osnabrücker keinen Führerschein besitzt. Außerdem sprachen seine körperlichen Ausfallerscheinungen deutlich für einen Betäubungsmittelkonsum.

Während der Streifenfahrt am Sonntagvormittag (1.2.2026, 11.00 Uhr) bemerkten polizeiliche Einsatzkräfte, wie ein Autofahrer verbotswidrig von der Straße Am Bahndamm abbog. Die Beamten hielten den 35-Jährigen an. Der Dortmunder gab gegenüber den Polizisten an, kürzlich Cannabis konsumiert zu haben. Ein von ihm durchgeführter Drogenvortest bestätigte das sowie den Konsum von Drogen.

Am Sonntagabend (1.2.2026), gegen 18.50 Uhr führten Polizisten eine Kontrolle eines Pkw-Fahrers auf der Gemmericher Straße durch. Als die Beamten an das Auto des Ahleners traten, schlug ihnen daraus starker Cannabisgeruch entgegen. Der 33-Jährige führte einen Drogenvortest durch, der positiv war.

Weil ein 39-Jähriger aus Hamm am Sonntagabend (1.2.2026, 19.25 Uhr) mit einem E-Scooter verbotswidrig durch die Fußgängerzone in der Oststraße fuhr, kontrollierten Polizisten ihn. Der Mann äußerte gegenüber den Einsatzkräften, dass er regelmäßig Cannabis konsumiere und am Vortrag noch Betäubungsmittel zu sich genommen habe.

Die Polizisten leiteten gegen alle Männer Ermittlungsverfahren ein und untersagten ihnen die Weiterfahrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

