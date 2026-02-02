PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Beckum. Autofahrer Blutprobe entnommen

Warendorf (ots)

Am Freitagvormittag (30.1.2026, 11.10 Uhr) kontrollierten Polizisten einen Autofahrer auf dem Lippweg in Beckum. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten ließen die Beamten dem 30-Jährigen einen Drogenvortest durchführen. Weil dieser positiv auf Cannabis und Betäubungsmittel war, ließen die Einsatzkräfte dem Beckumer eine Blutprobe entnehmen. Außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

