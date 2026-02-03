PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen melden Mann mit Messer

Warendorf (ots)

Zeugen haben am Montag (02.02.2026, 14.20 Uhr) die Polizei gerufen - ein Mann würde am Bahnhofsplatz in Ahlen Passanten mit einem Küchenmesser bedrohen.

Vor Ort stellten die Beamten den beschriebenen 35-jährigen Ahlener fest, ein Messer war zunächst nicht zu sehen. Er selbst gab an, alkoholisiert und selbst bedroht worden zu sein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte eine starke Alkoholisierung. Vor Einstreffen der Polizeibeamten, hatte der 35-Jährige auch noch auf eine Werbe-Säule eingestochen und diese leicht beschädigt.

Zur Verhinderung von weiteren Straftaten nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Ein Jagdmesser fanden sie in seiner Tasche und stellten es sicher. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

