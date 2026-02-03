Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh - Kreis Warendorf. Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Diebstahl. Wer kennt den Mann auf den Fotos?

Warendorf (ots)

Bereits im Juni 2025 ist einem Rentner aus Ennigerloh durch einen unbekannten Mann die EC-Karte gestohlen worden. Der Täter hob kurz nach dem Diebstahl am 04. Juni 2025 zwischen 10.25 Uhr und 10.30 Uhr Geld an dem Automaten eines Geldinstitutes an der Bahnhofstraße in Ennigerloh ab und flüchtete danach samt Beute.

Wer kennt den Mann auf den Bildern oder kann Hinweise zu ihm geben?

https://polizei.nrw/fahndung/193831

Auffällig ist eine Tätowierung am rechten Unterarm, die Statur des Täters eher kräftig.

Hinweise nimmt die die Vermittlung, Telefon 02581/600-0 oder die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 entgegen.

