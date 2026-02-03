Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Nach Parkschaden geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Montag (02.02.2026) kam es in Beckum in der Zeit zwischen 08.45 Uhr und 15.00 Uhr zu einem Parkschaden auf dem Parkplatz vor einem Geldinstitut in der Südstraße. Ein Unbekannter fuhr in dem Zeitraum gegen einen schwarzen 2er BMW und beschädigte ihn linksseitig.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

