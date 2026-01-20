PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Telefonbetrügen

Augsburg (ots)

Bobingen/ Königsbrunn - Am vergangenen Samstag (17.01.2025) kam es zu mehreren vollendeten Betrugsfällen und Betrugsversuchen.

Hierbei riefen die unbekannten Täter bei den Geschädigten an und gaben sich als Bankberater/ Bankmitarbeiter aus. Im weiteren Verlauf teilten die Täter mit, dass die Geschädigten Bestellungen aufgegeben hätten, die noch bezahlt werden müssten.

Hierzu forderten die Täter als vermeintliche Bankmitarbeiter die Herausgabe ihrer Zahlungskarten (EC-Karten) samt PIN. Diese würden direkt bei den Geschädigten an der Wohnadresse abgeholt werden.

Insgesamt kam es in fünf Fällen zu einer Übergabe der EC-Karten, mit denen die Täter einen hohen vierstelligen Eurobetrag abhoben.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, niemals Zahlkarten (EC-Karten) und die zugehörigen PIN an unbekannte Personen herauszugeben. Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen: - Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis. - Lassen Sie keine fremden Personen zu sich ins Haus oder die Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine Gegensprechanlage. - Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus. - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110. - Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst. Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links: - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug - https://www.polizei.bayern.de/nmmo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

