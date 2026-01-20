Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

---------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ----------

Spickel-Herrenbach - Am Montag (19.01.2026) verletzte eine 32-Jährige eine 34-Jährige in einer Wohnung im Brunnenlechgäßchen. Die 32-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.

Gegen 13:00 Uhr verletzte die 32-Jährige dabei die 34-Jährige mit einem Messer. Die 34-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und konnte aus der Wohnung flüchten. Beamte nahmen die 32-Jährige fest und brachten sie in ein entsprechendes Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen die 32-Jährige.

Die 32-Jährige sowie die 34-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

