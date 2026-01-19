Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrerin unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Montag (19.01.2026) war eine 19-jährige Autofahrerin unter Drogeneinfluss auf der Königsbrunner Straße unterwegs.

Gegen 00:30 Uhr kontrollierte eine Streife die 19-Jährige. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei der 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 19-jährige. Die 19-jährige Autofahrerin besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell