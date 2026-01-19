Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Augsburg (ots)

Höchstädt an der Donau - Am Sonntag (18.01.2026) war ein 49-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Eichendorffstraße unterwegs.

Gegen 12.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 49-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 49-Jährigen. Außerdem stellten sie den Führerschein des Mannes sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 49-Jährigen.

Der 49-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell