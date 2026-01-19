Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Schwerpunktkontrollen der Verkehrspolizei Donauwörth

Augsburg (ots)

Rain am Lech - Am Freitag (16.01.2026) führte die VPI Donauwörth eine Schwerpunktkontrolle auf der Bundesstraße B 16 im Bereich der Lechbrücke bei Rain am Lech sowie Geschwindigkeitsmessungen auf Höhe Mittelstetten durch.

In der Zeit von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr kontrollierten die Beamten rund 70 Fahrzeuge. Ein 36-jähriger Autofahrer sowie ein 25-jähriger Autofahrer waren jeweils ohne gültigen Führerschein unterwegs. Die Beamten unterbanden in beiden Fällen die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 36-Jährigen und den 25-Jährigen.

Der 36-Jährige besitzt die deutsche und kasachische Staatsangehörigkeit. Der 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Bei einem 26-Jährigen stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 26-Jährigen. Der 26-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

Im Rahmen der Geschwindigkeitskontrolle beanstandeten die Beamten rund 30 Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren.

