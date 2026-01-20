Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (19.01.2026) wurde eine 26-Jährige in der Neuburger Straße von vier Personen angegriffen.

Gegen 15:15 Uhr lief die 26-jährige Frau von der Bushaltestelle in der Neuburger Straße nach Hause. Hier wurde sie zunächst durch eine vierköpfige Personengruppe (3x männlich/ 1x weiblich) beleidigt. Anschließend bewarfen die unbekannten Täter die 26-Jährige mit Eiern. Als die Geschädigte versuchte einen Notruf abzusetzen, wurde sie zu Boden gestoßen und getreten. Die Täter entfernten sich im Nachgang in unbekannte Richtung.

Die 26-Jährige konnte die Personen nicht beschreiben, es ist lediglich bekannt, dass diese zwischen 20 und 25 Jahre alt sind.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

Die Geschädigte hat die saudi-arabische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei Augsburg Ost sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Personengruppe geben können oder die Tat beobachten konnten unter der Tel. 0821/323-2310.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell