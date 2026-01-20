Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Kupferkabeldiebstahl

Augsburg (ots)

Kriegshaber - In der Zeit vom 17.02.2026, 16:00 Uhr bis zum 19.01.2026, 12:30 Uhr kam es zum Diebstahl von mehreren Rollen mit Kupferkabeln von einer Baustelle in der Alfred-Nobel-Straße.

Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam einen Container und entwendeten die Rollen. Für den Abtransport müssen die Täter offenbar ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise auf die Täter oder ein Tatfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg West unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell