PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Filiale eines Handy-Reparaturservice
Täter fahren in schwarzem PKW vor

Kleve (ots)

Am Dienstagabend (10. Februar 2026) ist es zu einem Einbruch in ein Geschäft an der Wasserstraße gekommen. Gegen 23:30 Uhr fuhren unbekannte Täter in einem schwarzen PKW vor der Filiale eines Handyreparatur-Anbieters vor und schlugen die Schaufensterscheibe ein. Ein Zeuge hörte das Glas klirren und schaute auf die Straße. Er sah den schwarzen PKW und eine männliche Person in einem schwarzen Kapuzenpullover vor dem Schaufenster. Auf einem Überwachungsvideo ist noch eine zweite, vermutlich männliche Person zu sehen, die ebenfalls Diebesgut in den Kofferraum des Wagens lädt. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Kopfhörer und Gaming-Zubehör. Danach fährt der Wagen in Richtung Lohstätte davon.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren