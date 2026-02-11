Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Filiale eines Handy-Reparaturservice

Täter fahren in schwarzem PKW vor

Kleve (ots)

Am Dienstagabend (10. Februar 2026) ist es zu einem Einbruch in ein Geschäft an der Wasserstraße gekommen. Gegen 23:30 Uhr fuhren unbekannte Täter in einem schwarzen PKW vor der Filiale eines Handyreparatur-Anbieters vor und schlugen die Schaufensterscheibe ein. Ein Zeuge hörte das Glas klirren und schaute auf die Straße. Er sah den schwarzen PKW und eine männliche Person in einem schwarzen Kapuzenpullover vor dem Schaufenster. Auf einem Überwachungsvideo ist noch eine zweite, vermutlich männliche Person zu sehen, die ebenfalls Diebesgut in den Kofferraum des Wagens lädt. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Kopfhörer und Gaming-Zubehör. Danach fährt der Wagen in Richtung Lohstätte davon.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell