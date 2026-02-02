Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Beleidigt und Platzverweis missachtet

Eine Anzeige wegen Beleidigung und ein Bußgeld wegen Missachtung eines polizeilich ausgesprochenen Platzverweises kommen auf einen 33-Jährigen zu, der am Sonntagmorgen in einer Wohnung in der Benzstraße negativ aufgefallen ist. Der Mann soll in der Wohnung einer Angehörigen zu Gast gewesen sein und dort laut randaliert sowie einen Nachbarn beleidigt haben. Als die hinzugerufenen Beamten eintrafen, verhielt sich der 33-Jährige auch ihnen gegenüber aggressiv und schrie auch diese an. Die Einsatzkräfte mussten dem Mann schließlich die Handschließen anlegen und erteilten ihm letzten Endes bis zum Folgetag einen Platzverweis, nachdem er sich auf dem Polizeirevier beruhigt hatte. Noch am Sonntagabend kehrte der 33-Jährige trotz des Verweises an die Wohnung zurück, weshalb ihn nun eine Bußgeld-Anzeige erwartet. Erst, als ihm die Beamten nun den Aufenthalt in einer Arrestzelle in Aussicht stellten, lenkte dieser ein und zog von Dannen.

Bad Wurzach

Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Aus noch unbekannter Ursache ist am Sonntag gegen 17.30 Uhr eine 72-Jährige in der Wangener Straße mit ihrem VW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen leichtere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Wangen im Allgäu

In Gartenzaun geprallt

Ein medizinisches Problem dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagmittag in der Erzberger Straße gewesen sein. Ein 45-Jähriger war gegen 12.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Gartenzaun kollidiert. Der Fahrzeuglenker zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand, insbesondere an dem BMW des Mannes, Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro.

Leutkirch im Allgäu / A96

Ohne Führerschein unterwegs - Fahrer gibt sich als Bruder aus

Als sein Bruder hat sich ein 48-Jähriger ausgegeben, der am Sonntagvormittag von Beamten der Verkehrspolizei Kißlegg auf der A 96 an der Anschlussstelle Leutkirch hinterm Steuer eines BMW kontrolliert wurde. Der Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und bereits in der Vergangenheit wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffiel, kam mit seinem Versuch, die Beamten zu täuschen, jedoch nicht weit. Neben der erneuten Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommt auf ihn nun zusätzlich ein Bußgeld wegen der falschen Angabe seiner Personalien zu.

