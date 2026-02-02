PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Trotz Überholverbot PKW überholt

Mit einem Bußgeld muss ein 39-Jähriger rechnen, weil er am Sonntagabend auf der B32 zwischen Scheer und Sigmaringendorf trotz des dort bestehenden Überholverbots einen PKW überholt hat. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen stoppten den Autofahrer und zeigten den Autofahrer bei der zuständigen Bußgeldstelle an.

Bad Saulgau

Mit über zwei Promille hinterm Steuer

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau eine alkoholisierte Autofahrerin gestoppt. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei der 62-Jährigen Anzeichen für eine Alkoholisierung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Frau musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Ihre Fahrt durfte sie im Anschluss nicht fortsetzen. Sie hat nun mit einer entsprechenden Anzeige und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Herdwangen-Schönach, Großschönach

Angebranntes Essen führt zu Feuerwehreinsatz

Zu einer Rauchentwicklung wurden Feuerwehr und Polizei am Sonntag gegen 17 Uhr nach Lautenbach zu einem Gebäude für betreutes Wohnen gerufen. Die Einsatzkräfte konnten schnell Entwarnung geben: Angebranntes Essen hatte für Rauch gesorgt und einen Rauchmelder ausgelöst. Zu einem Brand kam es nicht. Die Wehrleute konnten zeitnah wieder abrücken.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Lena Muscheid und Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

