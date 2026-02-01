PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Personengruppe stoppt Pkw und beschädigt diesen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:18 Uhr wurde ein 19-jähriger Fahrzeuglenker in Ausnang, Brückenstraße, von einer vierköpfigen Personengruppe angehalten. Die Personengruppe machte den 19-jährigen darauf aufmerksam, dass an der Örtlichkeit Tempo 30 gilt. Als das Gespräch unsachlich wurde, fuhr der Geschädigte weiter und wurde aus der Gruppe heraus beleidigt. Des Weiteren warf eine Person eine Bierflasche gegen den BMW und beschädigte diesen an der rechten Beifahrertür. Anschließend entfernet sich die Personengruppe vom Tatort. Der Geschädigte konnte über die Personengruppe lediglich sagen, dass sie sich aus zwei weiblichen und zwei männlichen Personen zusammensetzte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Leutkirch Telefon 07561-84880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Andreas Schiller
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

