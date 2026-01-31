PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Korrektur zu unserer Meldung vom 27.01.26 für den Bodenseekreis (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6205086):

Im Artikel "Friedrichshafen - Nach Unfall unerlaubt davongefahren" wurde der Unfallhergang unrichtig dargestellt. Der unbekannte Fahrzeuglenker kollidierte nicht, wie berichtet, mit einem anderen Auto, sondern lediglich mit der mittigen Fußgängerfurt, auf der er ein Verkehrszeichen überfuhr und zerstörte. Außerdem ist zu ergänzen, dass kurze Zeit später, gegen 19.50 Uhr, in der Habratsweilerstraße zwischen Ailingen und Waltenweiler mehrere Fahrzeugteile aufgefunden wurden. Diese könnten vom Unfallflüchtigen stammen. Nachdem eine komplette Radlauffläche vor Ort zurückblieb, ist anzunehmen, dass das Verursacherfahrzeug stark beschädigt war und mit einem Rad nur noch auf der Felge fuhr. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet daher nochmals Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Unfallverursachers geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Randalierer beschädigen Verkehrseinrichtungen - Zeugensuche

Am Freitagabend gegen 22:10 Uhr verständigten Passanten die Polizei, da sie in Wiggenhausen an der Kreuzung Rheinstraße / Messestraße randalierende Personen wahrnahmen. Nach Inaugenscheinnahme der Örtlichkeit konnte festgestellt werden, dass ein Bushaltestellenschild, sowie ein Verteilerkasten beschädigt und ein Gullideckel herausgehoben und in eine Wiese geschmissen worden war. Außerdem zerstörten die unbekannten Randalierer eine Fußgängerampel. Im Zuge der Fahndung nach den Tätern stellte eine Streife eine Personengruppe fest und unterzog sie einer Kontrolle. Ob sie als Täter in Frage kommen, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet um Zeugenhinweisen zu den Tätern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

