Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vereiste Windschutzscheibe: Polizei stoppt 78-Jährigen; Autoaufbrecher auf frischer Tat ertappt; Zeugensuche nach geklautem Jaguar und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vereiste Windschutzscheibe: Polizei stoppt 78-Jährigen - Offenbach / Heusenstamm / Neu-Isenburg

(me) Schlangenlinien gefahren, mehrfach mit seinem Wagen in den Gegenverkehr gekommen, über eine rote Ampel gebraust und mutmaßlich mit anderen Wagen oder Gegenständen kollidiert: So lauten die Vorwürfe gegen einen 78-jährigen Mann aus Offenbach, den am Sonntag, gegen 10.40 Uhr Beamte aus Neu-Isenburg anhielten. Der Grund für diese augenscheinlich verkehrsgefährdenden Situationen war offenbar die zugefrorene Windschutzscheibe seines schwarzen Kleinwagens. Da der VW Polo mit OF-Kennzeichen frische Beschädigungen im Bereich der Fahrzeugfront aufwies, sucht die Polizei nun nach möglichen Geschädigten. Die Fahrt des Polo-Lenkers soll in Offenbach begonnen haben und ging anschließend weiter über die Waldstraße in Richtung Heusenstamm. Im weiteren Verlauf fuhr der Mann über die Landesstraße 3117, bevor er auf der Autobahn 661 in Richtung Langen gestoppt werden konnte. Die Polizeistation in Neu-Isenburg ermittelt nun gegen den Senior und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

2. Einbrecher flohen mit Bargeld - Offenbach

(cb) Einbrecher flohen mit etwa 1.200 Euro Bargeld, nachdem sie sich gewaltsam Zutritt in ein Café in der Mittelseestraße, hier im Bereich der einstelligen Hausnummern verschafft hatten. Nach bisherigem Erkenntnisstand gelangten die Unbekannten über ein aufgehebeltes Fenster in die Innenräume des Cafés. Hier entnahmen sie anschließend das Bargeld aus einer Geldbörse. Zudem brachen sie zwei Spielautomaten auf und entnahmen das darin befindliche Geld in bislang unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegen.

3. Schwarzer Wagen beim Vorbeifahren touchiert und abgehauen - Dietzenbach

(me) Aus bislang noch unklarer Ursache stieß ein Wagenlenker zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Freitag, 15.30 Uhr, gegen einen im Hallhüttenweg (90er-Hausnummern) parkenden Kia. Aufgrund des Schadensbildes gehen die Ordnungshüter davon aus, dass der bislang unbekannte Verursacher den schwarzen Picanto beim Vorbeifahren touchierte und so einen Schaden von mehreren tausend Euro an diesem hinterließ. Anstatt den Zusammenstoß zu melden, fuhr der Beteiligte offenbar einfach davon. Zeugen nehmen bitte mit der Wache der Polizeistation in Dietzenbach (06074 837-0) Kontakt auf.

4. Autoaufbrecher auf frischer Tat ertappt - Rodgau

(me) Ein 35-Jähriger musste am Montagmorgen vermutlich zweimal Hinschauen, als dieser einen Unberechtigten auf dem Fahrersitz seines Wagens feststellte. Gegen 3.30 Uhr wurde der Mann auf den zwischen 25 und 30 Jahre alten Eindringling aufmerksam. Dieser muss zuvor auf unbekannte Art und Weise den Schließmechanismus des blauen BMW überwunden haben, bevor er hinter dem Lenkrad Platz nahm und den Innenraum nach Wertgegenständen durchsuchte. Ertappt auf frischer Tat nahm der etwa 1,70 Meter große und schlanke Ganove Reißaus. Der Langfinger trug einen Vollbart und war mit einer dunklen Jacke, einem grauen Kapuzenpullover und weißen Sneakern bekleidet. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an die Kripo in Offenbach (069 8098-1234).

5. Einbrecher scheiterten an Terrassentür - Rodgau

(cb) Einen Sachschaden von knappen 2.500 Euro verursachten Einbrecher, als diese versuchten in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Böll-Straße (10er-Hausnummern) zu gelangen. Jedoch hielten die Terrassentür sowie das Fenster den Hebelversuchen stand und die Täter flüchteten, ohne ins Hausinnere zu gelangen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr und Freitag, 9.30 Uhr. Die Beamten des Einbruchskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

6. Zeugensuche nach geklautem Jaguar - Dreieich

(me) Die Kripo aus Offenbach sucht derzeit nach Zeugen, die etwas zum Verbleib eines schwarzen Jaguar sagen können. Am Donnerstag, gegen 15 Uhr, wurde der Wagen im Berliner Ring (30er-Hausnummern) abgestellt. Hiernach öffneten die Langfinger auf bislang unbekannte Art und Weise das Auto und fuhren mit diesem davon, sodass die Besitzer am Sonntag, gegen 16 Uhr, nur noch einen leeren Parkplatz vorfanden. Hinweisgeber setzen sich bitte mit den Ermittlern über die Hotline 069 8098-1234 in Verbindung.

7. Grauer Polo beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen - Dreieich

(me) Rund 2.500 Euro Schaden hinterließ ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter an einem geparkten grauen Kleinwagen. Der VW Polo stand zum Zeitpunkt der Kollision in der Otto-Hahn-Straße (10er-Hausnummern) im Stadtteil Sprendlingen. Die Polizei aus Neu-Isenburg sucht nun nach Zeugen des Zusammenstoßes, welcher sich zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 14 Uhr, ereignete. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Station (06102 2902-0).

Offenbach, 12.01.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell