POL-OF: Kripo sucht Zeugen: Betrüger ergaunerte Bargeld von Senior

Mühlheim am Main / Offenbach (ots)

(lei) Ein Rentner ist am vergangenen Freitag offensichtlich Opfer eines Betrugs geworden, weswegen die Kriminalpolizei nun Ermittlungen aufgenommen hat.

Der Senior wurde demnach auf dem Nachhauseweg vom Friedhof in der Uhlandstraße von einem unbekannten Autofahrer angesprochen, der sich mit falschen Angaben das Vertrauen des Geschädigten erschlich. Unterwegs war der Fremde mit einem schwarzen Fiat mit Frankfurter Kennzeichen, so die Schilderung. Der unbekannte Mann gab zunächst vor, den Senior zu kennen. Nachdem dieser dies verneinte, behauptete der Täter, seine Söhne zu kennen. Aufgrund dieses Vorwands ließ sich der Mann auf eine Mitfahrt zu sich nach Hause ein. In der Wohnung übergab der Unbekannte dem Rentner ein Geschenk und bat "im Gegenzug" um Geld. Der Senior gab ihm zunächst 100 Euro aus seiner Geldbörse. Danach bat der Täter, gemeinsam zur Bank zu fahren, um weiteres Geld abzuheben. An einer Bankfiliale in der Dietesheimer Straße hoben beide etwa 1.000 Euro vom Automaten ab, die der Täter an sich nahm. Anschließend fuhren sie zu einer weiteren Bankfiliale in der Waldstraße 46 in Offenbach, wo der Senior gegen 12 Uhr am Schalter weitere 5.000 Euro abhob und dem Täter übergab.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

- Zwischen 30 und 35 Jahre alt - 1,70 bis 1,75 Meter groß - Schwarze, kurze Haare - Dunkle Jacke - Sprach akzentfreies Italienisch

Die Kriminalpolizei Offenbach bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem schwarzen Fiat mit Frankfurter Kennzeichen geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

