POL-OF: Autofahrer überschlug sich
Autobahn 661 / Egelsbach (ots)
(lei) Womöglich aufgrund nicht angepasster Fahrweise bei winterlichen Straßenverhältnissen ist es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall am Ausbauende der Autobahn 661 gekommen. Ein Autofahrer war dort gegen 20 Uhr in Fahrtrichtung Egelsbach unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Peugeot verlor, von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der Wagen kam abseits der Straße in einem Graben auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer, der zur weiteren Abklärung vorsorglich in ein Krankenhaus kam, blieb nach bisherigen Informationen unverletzt. Die Fahrbahn Richtung Süden musste bis zur Abschleppung des Autos bis etwa 22.30 Uhr vollgesperrt werden.
