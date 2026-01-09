Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Mehrfamilienhaus; Wohnhaus brannte: Brandursache bislang unklar - Anwohner kam in Krankenhaus; Ermittlungen wegen Körperverletzung; und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Einbruch in Mehrfamilienhaus - Maintal

(fg) Zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr und Donnerstagabend, 19.30 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Westendstraße (50er-Hausnummern) in Dörnigheim eingebrochen und nahmen drei Armbanduhren sowie Bargeld mit. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter mit einem unbekannten Gegenstand den Schließzylinder der Wohnungstür auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Dieses Vorgehen wurde bei der Schlafzimmertür wiederholt. Im Schlafzimmer durchsuchten die Eindringlinge die Schränke und nahmen die Beute an sich. Mit dieser machten sie sich unerkannt davon. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Wohnhaus brannte: Brandursache bislang unklar - Anwohner kam in Krankenhaus - Bruchköbel

(fg) Auf rund 300.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Freitagmorgen bei einem Wohnhausbrand im Kinzigheimer Weg entstand. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei machten sich gegen 6.45 Uhr gemeinsam auf den Weg zu dem im Bereich der 10er-Hausnummern gemeldeten Brand. Der Anwohner kam anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Ein zufällig vorbeilaufender Jogger habe den Brand zuvor ebenfalls bemerkt und den Anwohner, der sich wohl noch im Haus befand und den Notruf absetzte, herausbegleitet. Der Helfer klagte im Nachgang über leichte Atemwegsbeschwerden, weshalb er ebenfalls medizinische Unterstützung erhielt. Weshalb es zu dem Brand kam ist noch unklar und Bestandteil der nun eingeleiteten Ermittlungen.

3. Ermittlungen wegen Körperverletzung - Gründau

(fg) Zunächst verbale Streitigkeiten uferten am Donnerstagabend in der Nordstraße in Lieblos aus, weshalb die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet hat. Im Rahmen der Auseinandersetzung zog sich einer der Beteiligten Verletzungen im Bereich des Kopfes zu. Aufgrund dessen war auch ein Rettungswagen alarmiert worden. Der Einsatz ereignete sich gegen 22.15 Uhr. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

4. Hoher Sachschaden bei Brand in Scheune - Flörsbachtal

(me) Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am Donnerstagmittag eine Scheune, welche als Warenlager und Werkstatt genutzt wird, in Brand. Gegen 13:45 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei über das Feuer in der Lohrer Straße (einstellige Hausnummern) informiert. Die sofort ausgerückten Brandbekämpfer waren hiernach mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der entstandene Schaden an der Scheune wird auf rund 100.000 Euro beziffert. Zudem wurde das angrenzende Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Bislang sind bei der Polizei keine verletzten Personen bekannt geworden.

5. Dunkles Auto machte sich nach Unfall davon: Zeugen gesucht! - Bad Soden-Salmünster

(fg) Nach einem Unfall am Donnerstagabend, gegen 22.15 Uhr, in der Gerhard-Radke-Straße in Bad Soden ermittelt die Polizei und sucht den Fahrer eines dunklen Fahrzeugs. Eine Frau aus Wächtersbach war in ihrem grauen Toyota auf der Romsthaler Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Gerhard-Radke-Straße musste die Lenkerin, so ihre Angaben gegenüber der Polizei, verkehrsbedingt anhalten. Beim Verlangsamen habe der dahinter befindliche Wagen, womöglich ein grauer Audi, den Toyota rechts überholt. Dabei kam es zum Kontakt mit dem Heck des grauen Wagens, wodurch ein Schaden von rund 2.500 Euro entstand. Da sich der Verursacher unerlaubt entfernte, wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb.

Offenbach, 09.01.2026, Pressestelle, Felix Geis

