Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Raubüberfall auf Spielhalle

Stadt Offenbach (ots)

Nach einem etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen, 25 bis 30 Jahre alten und schwarz gekleideten Mann mit auffälligem orangefarbenem Plastikbeutel mit Blumenmuster sucht die Polizei in Offenbach. Der bislang Unbekannte hat mit einem dunklen Schal maskiert am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.15 Uhr, eine Spielhalle in der Sprendlinger Landstraße betreten. Der Täter hat dann von der hinter dem Tresen stehenden Mitarbeiterin unter Vorhalt einer kleinen schwarzen Pistole das Bargeld aus der Kasse gefordert. Die 48-jährige Angestellte musste das Geld in einen vom Räuber mitgebrachten orangefarbenen Plastikbeutel packen. Danach flüchtete der Ganove zu Fuß in Richtung Innenstadt. Sofort eingeleitete intensive Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach am Main, 11.01.2026, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell