Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Unfall mit Streifenwagen und fünf Verletzten: Polizei sucht Zeugen und flüchtigen Mercedes

Offenbach (ots)

(cl) Zu einem größeren Verkehrsunfall mit fünf Verletzten, bei dem auch ein Streifenwagen der Polizei beteiligt war, kam es am heutigen Mittag im Bereich der ampelgeregelten Kreuzung Odenwaldring / Richard-Wagner-Straße.

Nach ersten Erkenntnissen fiel der Streifenwagenbesatzung gegen 14.15 Uhr ein grauer Mercedes mit Wiesbadener Kennzeichen auf, der an einer Ampel das Rotlicht missachtet haben und anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Autobahn 661 davongefahren sein soll. Die Polizeibeamten beabsichtigten daraufhin, das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen sie hierfür ihr Blaulicht und Einsatzhorn eingeschaltet haben und an der Kreuzung Odenwaldring / Richard-Wagner-Straße über eine rote Ampel gefahren sein. Zeugenaussagen zufolge soll zeitgleich aus der Richard-Wagner-Straße ein weiteres Fahrzeug bei offensichtlich grüner Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Der Streifenwagen wich mutmaßlich aus, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit mehreren Fahrzeugen zusammen, die an einer roten Ampel standen und teilweise auch zusammengeschoben wurden.

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Polizeibeamten sowie drei weitere Personen im Alter zwischen 30 und 68 Jahren aus den beteiligten Fahrzeugen leicht verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Neben dem Polizeiauto wurden fünf weitere Fahrzeuge zum Teil stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 65.000 Euro geschätzt. Der Streifenwagen sowie zwei weitere Fahrzeuge, ein Opel Corsa und ein VW Golf, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Aufräumarbeiten zogen sich bis in die Nachmittagsstunden hin.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch der Fahrer und sein Fahrzeug, das aus der Richard-Wagner-Straße gekommen sein soll, sind bislang unbekannt. Darüber hinaus ist der graue Mercedes mit Wiesbadener Kennzeichen weiterhin flüchtig. Zeugen werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Offenbach, 11.01.2026, Pressestelle, Christopher Leidner

