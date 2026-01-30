Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Küchenmesser mitgeführt - Bußgeld

Ein Bußgeld kommt auf einen 15-Jährigen zu, der am Mittwochnachmittag im Bereich des Bahnhofs ein Küchenmesser in seiner Umhängetasche mitführte. Polizisten hatten in Bahnhofsnähe Jungendschutzkontrollen durchgeführt und dabei das Messer bei dem 15-Jährigen festgestellt. Dieses führte er ohne nennenswerten Grund mit sich, weshalb er nun bei der Bußgeldstelle angezeigt wird. Das Küchenmesser wurde sichergestellt.

Weingarten

Reifen zerstochen - Polizei bittet um Hinweise

Bereits zum wiederholten Male in den vergangenen Monaten wurden an geparkten Pkw in der Keplerstraße Reifen zerstochen. Zuletzt teilte eine 53-Jährige mit, dass ein Reifen ihres Wagens, der zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen dort abgestellt war, offensichtlich mutwillig beschädigt worden ist. Das Polizeirevier Weingarten hat Ermittlungen eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu den Taten und dem unbekannten Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Waldsee

Blitzer beschmiert

Sachschaden von mehreren hundert Euro haben Unbekannte an einer Blitzersäule in der Wurzacher Straße verursacht, indem sie diese mit gelber Farbe besprühten. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen der Tat und nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Waldburg

Unfälle bei Glätte

Am frühen Donnerstagmorgen ist auf der L 325 zwischen Kalksteige und Neuwaldburg eine 56-Jährige mit ihrem VW ins Rutschen geraten und verunfallt. Die Frau steuerte ihren Wagen kurz nach 6 Uhr auf dem abschüssigen Streckenabschnitt neben die Fahrbahn, um ein Auffahren auf einen Vorausfahrenden zu vermeiden. In einer Böschung kam ihr Wagen schließlich zum Stehen. Hierbei blieb die 56-Jährige zunächst unverletzt. Als sie jedoch ein Warndreieck aus dem Kofferraum ihres Wagens holen wollte, verlor unglücklicherweise auch ein 26-jähriger Audi-Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und rutschte in den VW. Die 56-Jährige zog sich in der Folge Verletzungen an der Schulter und der Hand zu und wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Unfallwagen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Isny im Allgäu

Auf Räumfahrzeug aufgefahren

Auf ein Räumfahrzeug ist am frühen Donnerstagmorgen der Fahrer eines VW auf der L 318 bei Isny aufgefahren und hat hierdurch Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro verursacht. Der 38 Jahre alte Fahrer des VW nahm das Räumfahrzeug offensichtlich aufgrund von Unachtsamkeit trotz orangener Warn- und Rundumleuchte nicht wahr und fuhr hinten auf. Verletzt wurde niemand. Beide Unfallbeteiligten konnten ihre Fahrt nach der polizeilichen Unfallaufnahme fortsetzen.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Sachschaden von rund 3.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 13 und 21.45 Uhr im Robert-Schumann-Weg an einem Cupra Formentor hinterlassen. Der Unfallverursacher touchierte den Wagen auf einem Parkplatz und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt nun wegen Unfallflucht und nimmt mögliche Hinweise auf den unbekannten Verkehrsteilnehmer sowie dessen Fahrzeug unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Bodnegg

Lkw rutscht in Graben - mehrere Stunden Sperrung

Für rund acht Stunden war die B 32 zwischen Rotheidlen und Amtzell am Donnerstagnachmittag und -abend teils gesperrt, nachdem ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen war. Kurz vor 15 Uhr lenkte der 60 Jahre alte Fahrer seinen Sattelzug offenbar aus Unachtsamkeit in das Bankett, woraufhin der Lkw bei weichem Untergrund einen Abhang hinabrutschte. Verletzte wurde niemand, insgesamt dürfte Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden sein. Die Bergung des Sattelzugs gestaltete sich aufwendig, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Leutkirch im Allgäu

In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Allmandstraße sind am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr Unbekannte eingebrochen. Die Täter schlugen an dem Gebäude ein Fenster ein und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Offensichtlich bemerkten die Täter, dass sie bei ihrer Tat von Zeugen beobachtet wurden, und flüchteten daraufhin mit einem Pkw. Ob die Unbekannten Beute machten, ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos. Weitere Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachtet oder Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

