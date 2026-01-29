Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verdacht auf Gasaustritt

Wegen des Verdachts auf Austritt von Gas sind am Mittwoch kurz vor 16.30 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdiensts und der Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Angerstraße ausgerückt. Entgegen der ersten Annahme, dass der Gasaustritt mit der Heizung zusammenhängen könnte, wurde die Ursache schließlich an einem auf einem Balkon stehenden Gasgrill mit einer undichten Verbindung zu einer Propangasflasche lokalisiert. Die Bewohner, die ihre Wohnungen sicherheitshalber verlassen hatten, konnten zeitnah wieder zurück in das Gebäude kehren. Verletzt wurde niemand.

Aulendorf

Alkoholisierter läuft auf Fahrbahn - Kostenrechnung für Transport

Gleich mehrere Anrufer haben am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr einen auffälligen Fußgänger auf der Schussenrieder Straße zwischen Aulendorf und Otterswang gemeldet. Der Mann lief offensichtlich alkoholisiert auf der Fahrbahn, wobei es beinahe zu einem Unfall mit einem Pkw gekommen sein soll. Eine Streife des Polizeireviers Weingarten rückte aus und nahm den Mann, der sich wohl alkoholbedingt wenig einsichtig zeigte, in Gewahrsam. Er wurde nach Hause gebracht und wird nun mit einer Kostenrechnung für den polizeilichen Transport rechnen müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell