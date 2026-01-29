PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verdacht auf Gasaustritt

Wegen des Verdachts auf Austritt von Gas sind am Mittwoch kurz vor 16.30 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdiensts und der Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Angerstraße ausgerückt. Entgegen der ersten Annahme, dass der Gasaustritt mit der Heizung zusammenhängen könnte, wurde die Ursache schließlich an einem auf einem Balkon stehenden Gasgrill mit einer undichten Verbindung zu einer Propangasflasche lokalisiert. Die Bewohner, die ihre Wohnungen sicherheitshalber verlassen hatten, konnten zeitnah wieder zurück in das Gebäude kehren. Verletzt wurde niemand.

Aulendorf

Alkoholisierter läuft auf Fahrbahn - Kostenrechnung für Transport

Gleich mehrere Anrufer haben am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr einen auffälligen Fußgänger auf der Schussenrieder Straße zwischen Aulendorf und Otterswang gemeldet. Der Mann lief offensichtlich alkoholisiert auf der Fahrbahn, wobei es beinahe zu einem Unfall mit einem Pkw gekommen sein soll. Eine Streife des Polizeireviers Weingarten rückte aus und nahm den Mann, der sich wohl alkoholbedingt wenig einsichtig zeigte, in Gewahrsam. Er wurde nach Hause gebracht und wird nun mit einer Kostenrechnung für den polizeilichen Transport rechnen müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Tätliche Auseinandersetzung Aus bislang nicht geklärten Gründen sind am Mittwochabend vier Männer am Stadtbahnhof miteinander in Streit geraten. Im Verlauf des Handgemenges gegen 23 Uhr sollen die 20- bis 32-Jährigen aufeinander eingeschlagen und sich teils auch getreten haben. Alle Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinwirkung und wurden bei der Auseinandersetzung ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Ermittlungen wegen Beleidigung und exhibitionistischer Handlungen Wegen Beleidigung und exhibitionistischer Handlungen ermitteln das Polizeirevier Sigmaringen und das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen einen 38-Jährigen, der am späten Dienstagnachmittag in Scheer und Sigmaringen aufgefallen ist. In Scheer sprach der Alkoholisierte in einem Lebensmitteldiscounter einen Jungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren