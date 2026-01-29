Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Tätliche Auseinandersetzung

Aus bislang nicht geklärten Gründen sind am Mittwochabend vier Männer am Stadtbahnhof miteinander in Streit geraten. Im Verlauf des Handgemenges gegen 23 Uhr sollen die 20- bis 32-Jährigen aufeinander eingeschlagen und sich teils auch getreten haben. Alle Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinwirkung und wurden bei der Auseinandersetzung allenfalls leicht verletzt. Gegen die Beteiligten ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung.

Friedrichshafen

Alkoholisiert auf E-Scooter gestoppt

Mit rund 3,6 Promille war am Mittwoch gegen 23.45 Uhr ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer im Stadtgebiet unterwegs, der einer Polizeistreife durch seine auffällige Schlangenlinienfahrt aufgefallen war. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch und weitere alkoholbedingte Auffälligkeiten wahr. Bei einem durchgeführten Atemalkoholvortest erhärtete sich der Verdacht einer alkoholisierten Teilnahme im Straßenverkehr. Der 20-Jährige musste sich im Klinikum einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Den E-Scooter behielten die Beamten vorläufig ein.

Meckenbeuren

Mit Messer bedroht

Im Rahmen eines Streits in einer Gemeinschaftsunterkunft am Bahnhofplatz soll am Mittwochnachmittag einer der beiden Kontrahenten den anderen mit einem Messer bedroht haben. Daraufhin rückten gegen 15.30 Uhr mehrere Polizeistreifen zu dem Gebäude aus und konnten beide Beteiligten im Alter von 24 und 34 Jahren unverletzt antreffen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war es aus bislang nicht bekanntem Grund zu einem verbalen Disput gekommen, in deren Verlauf der Ältere den Jüngeren zunächst mit der Faust zu schlagen versucht haben soll. Im weiteren Verlauf soll der 34-Jährige dann aus der Küche ein Haushaltsmesser geholt und mehrfach versucht haben, den 24-Jährigen anzugreifen. Diesem gelang es zu flüchten, sodass niemand verletzt wurde. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Überlingen-Deisendorf

Verkehrsunfall fordert hohen Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr auf der L200a. Im Bereich des Ortsaugangs Deisendorf kam eine 57-jährige Opel-Lenkerin in Fahrtrichtung Salem vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach links auf die Gegenfahrspur. Hier kollidierte sie mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Die Besatzung eines zufällig an die Unfallstelle heranfahrenden Krankenwagens kümmerte sich zunächst um die Unfallbeteiligten. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Markdorf

Verkehrskontrollen

Beamte des Polizeireviers Überlingen haben am Mittwochvormittag in der Ravensburger Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 8.45 und 11.30 Uhr fiel auf, dass ein signifikanter Anteil an Verkehrsteilnehmenden sich offenbar wenig um das bestehende Verbot der Handynutzung am Steuer kümmert. Insgesamt 15 Verstöße mussten geahndet werden, hier kommt auf die Betroffenen jeweils ein empfindliches Bußgeld in Höhe von 100 Euro zuzüglich Gebühren sowie ein Punkt in Flensburg zu. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Benutzung des Handys am Steuer nicht nur verboten ist, sondern auch zu einer massiven Ablenkung führt, die im Straßenverkehr schnell in gefährlichen Situationen oder gar einem Unfall enden kann. Keine Nachricht ist so wichtig, dass sie nicht auch ein paar Minuten warten kann, bis das Fahrzeug sicher geparkt ist. Neben den Handysündern verwarnten die Beamten außerdem noch sieben Fahrzeuglenkende gebührenpflichtig, die ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Zudem wurde eine Person festgestellt, gegen die eine Fahndungsausschreibung zur Aufenthaltsermittlung vorlag.

Deggenhausertal

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise zu Unfall

Die Polizei Überlingen sucht nach einem weißen Kleinbus-Fahrer, der am Mittwochmorgen gegen 06.15 Uhr auf der L204 nach einem Verkehrsunfall einfach weitergefahren ist. Das Fahrzeug soll von Wittenhofen kommend nach Urnau unterwegs gewesen und im Bereich einer langgezogenen Linkskurve in Richtung Roggenbeuren zu weit auf die Gegenfahrspur gekommen sein. Hierbei streifte der Unbekannte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Krankenwagens, wodurch an diesem ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro entstand. Da der Unfallbeteiligte ohne anzuhalten weiterfuhr, wird gegen ihn nun wegen Unfallflucht ermittelt. Die Beamten bitten daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den bislang unbekannten Kleinbus-Lenker und dessen weißes Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

