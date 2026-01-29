Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ermittlungen wegen Beleidigung und exhibitionistischer Handlungen

Wegen Beleidigung und exhibitionistischer Handlungen ermitteln das Polizeirevier Sigmaringen und das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen einen 38-Jährigen, der am späten Dienstagnachmittag in Scheer und Sigmaringen aufgefallen ist. In Scheer sprach der Alkoholisierte in einem Lebensmitteldiscounter einen Jungen an, beleidigte diesen und machte sexuelle Andeutungen. Später soll der Mann im Bereich eines Lebensmittelgeschäfts in der Friedrich-List-Straße an sich selbst sexuelle Handlungen vorgenommen haben und hiernach zwei Jugendliche ebenfalls in sexualisierter Weise angesprochen haben. Zu körperlichen Übergriffen kam es dabei nicht.

Stetten am kalten Markt

Unfallflucht - Ermittlungen gegen 56-Jährigen

Mit seinem Wohnmobil ist ein 56-Jähriger am Dienstagvormittag beim Waschpark in der Steinbeisstraße an einem Schlauch hängen geblieben und hat Unfallflucht begangen. Beim Ausfahren aus einer Waschbox blieb der über dem Fahrzeug an einem Drehkreuz hängende Schlauch an dem Fahrzeug hängen, sodass an der Wascheinrichtung Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Wie eine Videokamera aufzeichnete, stieg der Mann offensichtlich aus seinem Fahrzeug aus, drehte das Drehkreuz zur Seite und fuhr anschließend davon, ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt hat den Unfall nun aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren gegen den 56-Jährigen eingeleitet.

Gammertingen

Handtücher geraten in Brand - Mehrere 10.000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro ist bei einem Brand am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr in einer Wohnung in der Reutlinger Straße entstanden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurden offenbar aus Unachtsamkeit Handtücher im Bad durch Kerzen in Brand gesetzt. Die Bewohner bemerkten den Rauch und konnten sich rechtzeitig ins Freie begeben. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, das Bad wurde durch das Feuer erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Polizeiposten Gammertingen hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Gammertingen

Alkoholisiert am Steuer

Ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot kommen auf einen 46-Jährigen zu, nachdem er sich am späten Mittwochabend alkoholisiert hinter das Steuer seines Autos gesetzt hat. Eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen stoppte den Mann zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle und bemerkte dabei dessen Alkoholisierung. Nachdem ein Alkoholvortest über 0,5 Promille ergab, musste der 46-Jährige auf dem Polizeirevier einen weiteren, gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Der Test bestätigte die Überschreitung des gesetzlichen Grenzwertes. Die Fahrt des Fahrzeuglenkers war damit beendet.

Bad Saulgau / Altshausen

Spielzeugpistole dabei - Bußgeld

Für einen Polizeieinsatz hat am Mittwochmittag ein 19-Jähriger gesorgt, der von Anrufern am Bahnhof Bad Saulgau mit einer Pistole in der Hand gemeldet wurde. Beamte des Polizeipostens Altshausen konnten den Mann schließlich am Bahnhof in Altshausen kontrollieren und stellten bei ihm eine echt aussehende Spielzeugpistole sicher. Die Angaben des 19-Jährigen, dass er auf dem Weg zu einer Fasnachtsveranstaltung sei, waren wenig glaubwürdig, zumal er sein konkretes Ziel nicht benennen konnte. Die Waffe wurde von den Polizisten sichergestellt. Auf den Heranwachsenden kommt eine Bußgeldanzeige zu, da er die Anscheinswaffe öffentlich geführt hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell