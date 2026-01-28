Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei ermittelt nach exhibitionistischen Handlungen

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 38-Jährigen zu, der im Verdacht steht, am Dienstag gegen 18 Uhr in der Friedrich-List-Straße sexuelle Handlungen an sich vorgenommen zu haben. Zwei Jugendliche hatten die Polizei verständigt, nach dem der Tatverdächtige die beiden angesprochen und sich in der Folge entblößt haben soll. Anhand der Personenbeschreibung konnten die Beamten den 38-Jährigen, der sich nicht mehr vor Ort befand, ermitteln. Dieser hatte bereits etwa eine Stunde zuvor die Polizei auf den Plan gerufen, weil er in Scheer Passanten angesprochen und dabei psychisch auffällig gewirkt hatte. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Meßkirch

Scheiben nicht ausreichend freigekratzt - Unfall ist die Folge

Rund 21.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 7 Uhr auf der B 313 entstanden. Eine 55-jährige Daimler-Fahrerin wollte von Kreenheinstetten kommend auf die Bundesstraße in Richtung Engelswies einbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 43 Jahre alten Audi-Fahrer. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Daimler war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass die Unfallverursacherin die Frontscheibe nur teilweise freigekratzt und durch die eingeschränkte Sicht den 43-Jährigen nicht wahrgenommen hatte. Auf die 55-Jährige kommt nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein Punkt im Verkehrssünderregister zu.

Meßkirch

Unbekannter bricht in Kellerraum ein

In dn Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Mengener Straße hat im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Der Unbekannte brach eine Parzelle in dem Keller mit brachialer Gewalt auf und durchsuchte diese. Beute machte er dabei offenbar nicht, sondern hinterließ Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Personen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, mögen sich unter Tel. 07575/2838 bei den Ermittlern des Polizeipostens Meßkirch melden.

Sauldorf

Arbeitsunfall

Leichte Verletzungen hat sich am Dienstag kurz nach 14.30 Uhr ein 42-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in Bietingen zugezogen. Der Arbeiter war ersten Erkenntnissen zufolge mit einer mit Rohren beladenen Arbeitsmaschine auf einer Wiese im Bereich der Brunnengasse unterwegs. Aufgrund der Steigung eines Hangs kippte das Gefährt zur Seite, wodurch das Bein des 42-Jährigen darunter eingeklemmt wurde. Arbeitskollegen befreiten den 42-Jährigen, der im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde.

Hettingen

Dreiste Betrüger bringen Seniorin um Erspartes

Betrüger, die sich als Mitarbeiter einer Bank ausgaben, haben am Freitagnachmittag eine 85-Jährige um mehrere tausend Euro ihres Ersparten gebracht. Die Seniorin erhielt zunächst einen Anruf eines vermeintlichen Bankers, der ihr am Telefon vermittelte, dass von ihrem Konto unerlaubte Abbuchungen stattgefunden hätten. Im Anschluss tauchte ein Mann an der Wohnanschrift der 85-Jährigen auf und überzeugte diese, ihm ihre EC-Karte zu übergeben. Dabei nahm er auch mehrere hundert Euro Bargeld in Augenschein und machte der Frau weiß, dass es sich darum um Falschgeld handele und er dieses ebenfalls mitnehmen müsse. Am Montag stellte die Hausbank der Seniorin fest, dass von ihrem Konto 8.000 Euro abgehoben worden waren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor dieser Betrugsmasche, die unter anderem am selben Tag eine Seniorin aus Bingen um ihr Erspartes gebracht hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6202998).

Pfullendorf

Zeuge beobachtet Unfallflucht

Wegen Fahrerflucht muss sich der bislang noch unbekannte Lenker eines Renault verantworten, der am Dienstag gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Otterswanger Straße einen VW beschädigt hat. Ein Zeuge beobachtete den Fahrer, wie dieser rückwärts aus einer Parklücke ausfuhr und dabei gegen den VW prallte. Obwohl er den Anstoß bemerkt hat, aus seinem Wagen ausstieg und sich den Schaden am VW in Höhe von rund 2.000 Euro ansah, fuhr er im Anschluss weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Zeuge teilte dem Polizeiposten Pfullendorf das Kennzeichen des Unfallverursachers mit. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

