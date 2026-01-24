PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Dreister Betrug bringt ältere Dame um ihr Geld

Mit einer frechen Betrugsmasche ergaunerte sich in Bingen ein bislang unbekannter Täter am Freitagmittag die Bankkarte samt PIN sowie Bargeld einer 83-jährigen Dame und erleichterte sie so um insgesamt 1.200 Euro. Die Dame erhielt dabei zunächst einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der Bank, in welchem ihr vorgetäuscht wurde, dass über ihr Konto 3.000 Euro abgebucht worden seien und das Konto daraufhin beschlagnahmt worden sei. Um weitere Abbuchungen zu verhindern solle die Dame ihre Bankkarte abgeben, damit ihr eine neue ausgestellt werden könne. Kurze Zeit später tauchte bei der Geschädigten ein angeblicher Mitarbeiter der Bank auf, um die Bankkarte abzuholen. Leichtgläubig wurden diesem falschen Mitarbeiter nicht nur die Bankkarte ausgehändigt, sondern auch noch die zugehörige PIN bekannt gegeben. Außerdem gelingt es dem Täter mehrere 50 Euro Scheine der Dame zu ergaunern, indem er ihr vorspiegelt, dass es sich dabei um Falschgeld handle. Später gelang es der Täterschaft mit der Bankkarte an einem nahegelegenen Bankomat Geld abzuheben. Bei sachdienlichen Hinweisen bittet die Polizei um Mitteilung an die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen unter 07541 701-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Ralph Teubner
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.01.2026 – 09:46

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Baienfurt Fahrzeug vom Beifahrersitz aus gelenkt verursacht großen Sachschaden Beim Lenken des Fahrzeugs von der Beifahrerseite aus geriet der Fahrerin dieses außer Kontrolle, was einen Schaden im fünfstelligen Bereich nach sich zog. Was ist passiert am Freitag, um 18.42 Uhr, auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Gutenbergstraße in Baienfurt? Die 74-jährige Lenkerin eines Nissan ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen / Wiggenhausen Verkehrskontrollen - Fahrer ohne Fahrerlaubnis ertappt Bei vermehrten Verkehrskontrollen am Donnerstag zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen im Stadtgebiet Friedrichshafen mehrere Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Unter anderem waren 37 Autofahrer nicht angeschnallt und 27 Fahrzeuglenker bedienten unerlaubt während ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Fahrzeug touchiert - Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Mit strafrechtlichen Konsequenzen sowie einem empfindlichen Bußgeld muss ein 19-Jähriger rechnen, der von einer Streife des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagmittag in der Antonstraße am Steuer seines Wagens erwischt wurde. Die Beamten nahmen wahr, wie der 19-Jährige beim Ausparken ein Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren