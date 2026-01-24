Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Dreister Betrug bringt ältere Dame um ihr Geld

Mit einer frechen Betrugsmasche ergaunerte sich in Bingen ein bislang unbekannter Täter am Freitagmittag die Bankkarte samt PIN sowie Bargeld einer 83-jährigen Dame und erleichterte sie so um insgesamt 1.200 Euro. Die Dame erhielt dabei zunächst einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der Bank, in welchem ihr vorgetäuscht wurde, dass über ihr Konto 3.000 Euro abgebucht worden seien und das Konto daraufhin beschlagnahmt worden sei. Um weitere Abbuchungen zu verhindern solle die Dame ihre Bankkarte abgeben, damit ihr eine neue ausgestellt werden könne. Kurze Zeit später tauchte bei der Geschädigten ein angeblicher Mitarbeiter der Bank auf, um die Bankkarte abzuholen. Leichtgläubig wurden diesem falschen Mitarbeiter nicht nur die Bankkarte ausgehändigt, sondern auch noch die zugehörige PIN bekannt gegeben. Außerdem gelingt es dem Täter mehrere 50 Euro Scheine der Dame zu ergaunern, indem er ihr vorspiegelt, dass es sich dabei um Falschgeld handle. Später gelang es der Täterschaft mit der Bankkarte an einem nahegelegenen Bankomat Geld abzuheben. Bei sachdienlichen Hinweisen bittet die Polizei um Mitteilung an die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen unter 07541 701-0.

