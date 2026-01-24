Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Baienfurt

Fahrzeug vom Beifahrersitz aus gelenkt verursacht großen Sachschaden

Beim Lenken des Fahrzeugs von der Beifahrerseite aus geriet der Fahrerin dieses außer Kontrolle, was einen Schaden im fünfstelligen Bereich nach sich zog. Was ist passiert am Freitag, um 18.42 Uhr, auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Gutenbergstraße in Baienfurt? Die 74-jährige Lenkerin eines Nissan musste nach ihrem Einkauf bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug feststellen, dass sie aufgrund der engen Parksituation nicht ordnungsgemäß in ihr Fahrzeug einsteigen kann. Daher stieg sie über die Beifahrerseite in ihr Auto und brachte ihren linken Fuß über die Mittelkonsole zu den Pedalen. Beim Versuch ihr automatikbetriebenes Fahrzeug lediglich ein kleines Stück nach hinten zu setzen, verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, da sie ihren linken Fuß nicht mehr vom Gaspedal herunterbekam. Links lenkend touchierte sie über einer Länge von circa 6 Meter die Gebäudefassade des Drogeriemarktes ehe sie mit ihrem Fahrzeug die Außenablage des Drogeriemarktes niederfuhr. Dabei wurden Regale sowie die ausgelegten Waren beschädigt. Im weiteren Verlauf sauste die Unfallfahrerin rückwärts gegen einen Audi und verursachte an diesem einen Schaden von circa 10.000 Euro. Nach weiteren 25 Metern Rückwärtsfahrt prallte die Dame mit ihrem Fahrzeug gegen eine Laterne, was das Fahrzeug zum Stillstand brachte. Am Unfallfahrzeug entstand ein Schaden von circa 20.000 Euro. An der Gebäudefassade, den Regalen und Waren sowie der Laterne dürfte ein weiterer Schaden von circa 10.000 Euro entstanden sein, was zu einem Gesamtschaden von circa 40.000 Euro führt. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abgeholt werden. Die Feuerwehr Baienfurt war vor Ort eingesetzt, um das Fahrzeug abzusichern und um zu verhindern, dass Betriebsstoffe auslaufen. Es ist unbekannt, ob die Dame an diesem Tag mit dem linken Fuß aufgestanden ist. Zumindest dürfte aber klar sein, dass es keine gute Idee ist, Gas- und Bremspedal mit dem linken Fuß zu bedienen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Ravensburg

Streifvorgang auf Bundesstraße endet glimpflich

Beim Befahren der Auffahrt auf die B 30 in Ravensburg touchierte am Freitag um 21.32 Uhr ein Citroën einen parallel auf der B 30 fahrenden Lastwagen was glücklicherweise lediglich mit geringem Blechschaden ausging. Als der 35-jährige Lenker des Citroëns sich in Fahrtrichtung Friedrichshafen auf der Auffahrtsspur zur B 30, Ravensburg Nord, befand lenkte zeitgleich ein 68-jähriger Kraftfahrer in gleiche Richtung fahrend seinen Lastwagen samt Anhänger auf der rechten Fahrspur der B 30. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierten sich die Fahrzeuge, was beim Laster lediglich zu einem Schaden von 100 Euro und beim Pkw zu einem Schaden von circa 1.000 Euro führte. Da der Lastwagenfahrer jedoch zunächst weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und erst in Meckenbeuren durch eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen gestoppt werden konnte, muss sich dieser noch einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht stellen. Da beide Fahrzeuglenker angaben, sich richtig verhalten zu haben, werden durch das Polizeirevier Ravensburg weitere Ermittlungen zum Unfallhergang geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell