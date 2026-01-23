Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeug touchiert - Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Mit strafrechtlichen Konsequenzen sowie einem empfindlichen Bußgeld muss ein 19-Jähriger rechnen, der von einer Streife des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagmittag in der Antonstraße am Steuer seines Wagens erwischt wurde. Die Beamten nahmen wahr, wie der 19-Jährige beim Ausparken ein Fahrzeug touchiert hat. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand zwar an beiden Pkw kein Sachschaden, bei der Überprüfung des 19-jährigen Fahrers stellte sich jedoch heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Gespräch mit dem Mann stellten die Polizisten zudem eindeutige Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum fest, ein Vortest schlug positiv auf THC an. Der 19-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Er wird nun entsprechend angezeigt.

Sigmaringen

Rund 15.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstag gegen 9.30 Uhr Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden ist. Ein 57 Jahre alter Lada-Fahrer war auf dem Gemeindeverbindungsweg von der B 463 kommend in Richtung Laiz unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Kreisstraße diese geradeaus überqueren. Dabei übersah er den Sprinter eines vorfahrtsberechtigten 54-Jährigen und kollidierte mit diesem. Da zunächst unklar war, ob bei dem Zusammenstoß Personen verletzt wurden, rückte auch der Rettungsdienst an. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, streuten Mitarbeiter der Straßenmeisterei die Fahrbahn ab.

Sigmaringen

Jugendliche greifen 16-Jährigen an

Zeugen sucht die Polizei, nachdem ein 16-Jähriger am Donnerstagmorgen von zwei Tatverdächtigen im Alter von 14 und 16 Jahren am Bahnhof angegriffen und beraubt worden sein soll. Das Duo soll kurz nach 7.30 Uhr auf den Jugendlichen, der auf seinen Bus wartete, losgegangen sein und ihn gegen die dortigen Fahrradcontainer gedrückt haben. Der ältere der beiden Verdächtigen soll das Opfer in der Folge festgehalten haben, während der Jüngere auf dieses eingeschlagen habe. Im Anschluss sollen die beiden Tatverdächtigen die Flucht ergriffen haben. Nach dem Vorfall stellte der 16-Jährige nach seinem Bekunden das Fehlen seiner Geldbörse fest. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen, das nun wegen eines Raubdeliktes ermittelt, konnte die beiden Verdächtigen wenig später ausfindig machen. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Insbesondere eine weibliche Jugendliche, die den Übergriff offenbar gefilmt haben soll, sowie ein Mann, der dem Opfer zu Hilfe gekommen sei, werden gebeten, sich mit den Kriminalbeamten in Verbindung zu setzen.

Pfullendorf

Polizei stoppt Fahrer mit getuntem E-Bike

Deutlich schneller als 25 km/h war ein 36-Jähriger mit seinem Pedelec am frühen Donnerstagmorgen im Stadtgebiet unterwegs, als er von der Polizei gestoppt wurde. Ein Zeuge hatte die Beamten verständigt, weil ihm der Radfahrer bei Dunkelheit zwischen Ostrach und Pfullendorf ohne Beleuchtung aufgefallen war. Die Polizisten trafen schließlich am Ortseingang auf den 36-Jährigen, dessen Geschwindigkeit laut Tacho des Streifenwagens gut 50 km/h betrug. Bei der Kontrolle des Radfahrers stellte sich heraus, dass der 36-Jährige technische Veränderungen an dem Pedelec vorgenommen hatte, damit dieses eine höhere Geschwindigkeit erreicht. Die Beamten stellten das Zweirad sicher. Weil das E-Bike entgegen den gesetzlichen Bestimmungen nicht versichert war, wurde der 36-Jährige bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell