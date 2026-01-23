Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.01.2026

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Strafrechtliche Ermittlungen nach Messerangriff auf Jugendlichen eingeleitet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Donnerstagabend kurz nach 19.30 Uhr ist ein Jugendlicher in der Fußgängerzone der Altstadt mit einem Messer angegriffen worden. Der 15-Jährige hielt sich in der Eugen-Bolz-Straße, im Bereich des Durchhangs zum Rathaus auf, als er mit einem ebenfalls Jugendlichen in Streit geriet. Im Laufe dieses Streitgesprächs zog sein Gegenüber, bei dem es sich laut ersten Erkenntnissen um einen 16 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen handeln soll, ein Messer. Er griff ihn damit an und verletzte ihn im Bereich der Wange. Der 15-Jährige ergriff daraufhin die Flucht und wurde dabei von seinem Angreifer offenbar über mehrere hundert Meter verfolgt. Einem Zeugen gelang es nach bisherigen Erkenntnissen dann wohl, die beiden zu trennen. Der Angreifer flüchtete. Der 15-Jährige, der tunesischer Staatsbürger ist, wurde anschließend wegen seiner leichteren Gesichtsverletzungen von einem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht und dort entsprechend versorgt. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermitteln nun wegen versuchten Totschlags gegen den flüchtigen Angreifer. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere der Zeuge, der Angreifer und Opfer im Bereich der Ecke Schanzstraße/ Friedrichstraße getrennt haben soll, werden gebeten, sich unter Tel. 07451/701-0 bei der Polizei zu melden.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350 Polizeihauptkommissarin Sarah Haas, Tel. 0751/803-1010

