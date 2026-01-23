PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.01.2026

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Strafrechtliche Ermittlungen nach Messerangriff auf Jugendlichen eingeleitet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Donnerstagabend kurz nach 19.30 Uhr ist ein Jugendlicher in der Fußgängerzone der Altstadt mit einem Messer angegriffen worden. Der 15-Jährige hielt sich in der Eugen-Bolz-Straße, im Bereich des Durchhangs zum Rathaus auf, als er mit einem ebenfalls Jugendlichen in Streit geriet. Im Laufe dieses Streitgesprächs zog sein Gegenüber, bei dem es sich laut ersten Erkenntnissen um einen 16 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen handeln soll, ein Messer. Er griff ihn damit an und verletzte ihn im Bereich der Wange. Der 15-Jährige ergriff daraufhin die Flucht und wurde dabei von seinem Angreifer offenbar über mehrere hundert Meter verfolgt. Einem Zeugen gelang es nach bisherigen Erkenntnissen dann wohl, die beiden zu trennen. Der Angreifer flüchtete. Der 15-Jährige, der tunesischer Staatsbürger ist, wurde anschließend wegen seiner leichteren Gesichtsverletzungen von einem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht und dort entsprechend versorgt. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermitteln nun wegen versuchten Totschlags gegen den flüchtigen Angreifer. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere der Zeuge, der Angreifer und Opfer im Bereich der Ecke Schanzstraße/ Friedrichstraße getrennt haben soll, werden gebeten, sich unter Tel. 07451/701-0 bei der Polizei zu melden.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350 Polizeihauptkommissarin Sarah Haas, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 14:30

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Boms / Altshausen Riskant überholt - Polizei bittet um Hinweise zu Autofahrer Aus einer Fahrzeugkolonne heraus soll am Mittwochnachmittag der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen Kombi auf der B 32 zwischen Boms und Altshausen riskant überholt haben. Zwei entgegenkommende Autofahrerinnen mussten demnach eine Vollbremsung durchführen und ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Die ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss Zwei Verkehrsteilnehmende, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Mittwoch bei Kontrollen im Stadtgebiet festgestellt. Gegen 9.30 Uhr wurde ein 20-Jähriger auf einem E-Scooter angehalten, der während der Kontrolle deutliche Auffälligkeiten zeigte. Ein daraufhin ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Rund 18.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall Sachschaden von rund 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Nollhofstraße zwischen Sigmaringen und Nollhof entstanden. Kurz vor 21 Uhr wollte die 28 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo von der Straße "Beim Sandbühlstadion" auf die Nollhofstraße einfahren und übersah dabei einen 40-jährigen Skoda-Fahrer. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren