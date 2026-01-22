Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Rund 18.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Nollhofstraße zwischen Sigmaringen und Nollhof entstanden. Kurz vor 21 Uhr wollte die 28 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo von der Straße "Beim Sandbühlstadion" auf die Nollhofstraße einfahren und übersah dabei einen 40-jährigen Skoda-Fahrer. Die beiden Pkw prallten im Einmündungsbereich zusammen und wurden erheblich beschädigt, am VW lösten die Airbags aus. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Beide Pkw mussten in der Folge abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Pkw gestreift und davongefahren - Polizei ermittelt gegen Unfallverursacher

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen den namentlich noch unbekannten Fahrer eines Skoda. Der Fahrer musste auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "In der Au" offensichtlich einem Entgegenkommenden ausweichen und streifte dabei einen geparkten Dacia. Trotz des Streifvorgangs und einem verursachten Sachschaden von mehreren hundert Euro fuhr der Fahrer des Skoda anschließend weiter. Der Fahrer des Dacia, der zum Unfallzeitpunkt noch in seinem Wagen saß, fertigte ein Bild des Unfallverursachers und meldete den Vorfall beim Polizeirevier Sigmaringen. Die Beamten haben Überprüfungen zur Ermittlung des Skoda-Fahrers eingeleitet.

Krauchenwies

Unbekannte brechen in Bankfiliale ein - Flucht ohne Beute

In eine Bankfiliale in der Habsthaler Straße sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bislang unbekannte Täter eingebrochen. Sie verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Filiale und versuchten, kleinere Tresore aufzubrechen. Wohl aufgeschreckt von der Alarmanlage flüchteten die Täter schließlich, ohne etwas erbeutet zu haben. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und prüft hierbei auch, ob möglicherweise ein Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in derselben Nacht besteht (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6201029 ). Hinweise zu den Taten nehmen das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 sowie der Polizeiposten Meßkirch unter Tel. 07575/2838 entgegen.

