Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters in Aulendorf-Blönried

Ravensburg (ots)

Am kommenden Sonntag, den 25. Januar 2026, gibt das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg um 17 Uhr in der Kulturhalle des Studienkollegs St. Johann in Aulendorf-Blönried anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Schule ein Benefizkonzert. Der Eintritt zu dem Benefizkonzert ist frei. Spenden gehen an einen gemeinnützigen Zweck. Der Chefdirigent des Landespolizeiorchesters, Prof. Stefan R. Halder, war selbst Schüler des Studienkollegs St. Johann.

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zählt zu den renommiertesten Berufsblasorchestern Europas. Das hohe musikalische Niveau und die stilistische Vielseitigkeit machen das Orchester zu einem begehrten Gast. Mit unzähligen Benefiz-, Gala- und Kirchenkonzerten tragen die Musiker den "guten Ton der Polizei" ins In- und Ausland.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Patricia Germann
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

