Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 21.01.2026

Sigmaringen (ots)

Trio schlägt auf Mann ein - Tatverdächtige in Haft

In seinem Krankenbett in einer Klinik ist ein 26-Jähriger am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr von drei Tatverdächtigen im Alter von 21, 28 und 31 Jahren angegriffen worden. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Kriminalkommissariats Sigmaringen zufolge soll das Trio sein Opfer, das sich in stationärer Behandlung befand, in dem Krankenzimmer aufgesucht und gemeinschaftlich auf dieses eingeschlagen und eingetreten haben. Bei dem Übergriff sollen die Tatverdächtigen zudem das Mobiltelefon des 26-Jährigen entwendet haben. Dieser erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Nach der Tat flüchteten die drei Tatverdächtigen, konnten jedoch von der Polizei im Rahmen umfangreicher Ermittlungen noch in der Nacht zum Montag in einer Wohnung in Pfullendorf vorläufig festgenommen werden. Auch einen 19-Jährigen, der das Trio mutmaßlich mit einem Fahrzeug ins Klinikum gefahren hatte, nahmen die Beamten vorläufig fest. Bei den Folgemaßnahmen, bei denen der 21-Jährige Widerstand gegen die Beamten leistete und mit Beleidigungen und Drohungen um sich warf, fanden die Ermittler neben weiteren Beweismitteln auch Hiebwaffen und eine Armbrust auf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurden die drei dringend tatverdächtigen Personen am Dienstag einer Haftrichterin vorgeführt, die Untersuchungshaft unter anderem wegen dringenden Verdachts des Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung anordnete und den Haftbefehl in Vollzug setzte. Seither befinden sich der 21-jährige Deutsche und seine beiden mutmaßlichen Komplizen palästinensischer Herkunft in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. Der 19-jährige Deutsche, gegen den ebenfalls ermittelt wird, wurde indes auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen zu den Hintergründen dauern an.

Richter am Landgericht Dr. Philipp Wissmann, Tel. 07471/1805-0

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell