Ravensburg

48-Jähriger in Gewahrsam genommen

Einen 48-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Dienstagnachmittag in Gewahrsam genommen, nachdem dieser an einer Anlaufstelle für drogenabhängige Menschen Angestellte verbal bedroht und beleidigt hat. Auch gegenüber den hinzugerufenen Einsatzkräften der Polizei zeigte sich der Mann aggressiv und beleidigte und bedrohte auch diese verbal. Die Polizisten nahmen den Mann schließlich in Gewahrsam, wobei sich der 48-Jährige körperlich zur Wehr setzte. Auf den 48-Jährigen kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Baienfurt

Verkehrsunfall

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in der Baindter Straße. Ein 56 Jahre alter Audi-Fahrer wollte aus Richtung Ortsmitte kommend im Bereich der Zeppelinstraße nach links in Richtung Baindt abbiegen. Dabei beachtete er eine entgegenkommende Opel-Fahrerin nicht und prallte in ihren Wagen. Infolge der Kollision wurden beide Wagen erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 29 Jahre alte Fahrerin des Opel wurde von einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aulendorf

Unbekannte brechen in Gebäude am Steeger See ein

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben sich im Zeitraum zwischen Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche unerlaubten Zutritt auf ein Gelände am Steeger See verschafft. Die Unbekannten öffneten hierzu ein Zaunelement der Umzäunung und machten sich im Anschluss an insgesamt fünf Türen des dortigen Gebäudes zu schaffen. Schließlich brachen sie eine Tür gewaltsam auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nichts, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu der Täterschaft geben können, mögen sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen melden.

Isny im Allgäu

E-Bike-Fahrer stürzt alleinbeteiligt

Ein 80-jähriger Mann ist am Dienstag gegen 15.30 Uhr im Bereich Weidachweg mit seinem Pedelec gestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Senior auf dem Verbindungsweg zwischen Bettmauer und Weidach unterwegs und kam aufgrund glatter Fahrbahn in einem kurvigen Bereich alleinbeteiligt zu Fall. Der Mann wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Ein 9-jähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 16 Uhr leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der 62-jährige Fahrer eines Opel von der Zeppelinstraße kommend in den Kreisverkehr auf Höhe Sudetenstraße / In den Bögen ein und übersah mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne das Leichtkraftfahrzeug einer 17-jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge blieb die 17-Jährige unverletzt, ihre 9-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 7.000 Euro beziffert.

