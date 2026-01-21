PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Einbruch in Bäckerei

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Bäckerei in der Conradin-Kreutzer-Straße eingebrochen. Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster in einer angrenzenden Metzgerei gelangten die Täter in die Räumlichkeiten der Bäckerei, die sie durchsuchten und sich an einem verschlossenen Behältnis zu schaffen machten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Personen, die im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 4.50 Uhr Verdächtiges im Bereich der Bäckerei wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 07575/2838 bei den Ermittlern des Polizeipostens Meßkirch melden.

Bad Saulgau

Fahrzeug gestreift und das Weite gesucht

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem Kia verursacht, der in der Störckstraße abgestellt war. Der Unbekannte streifte den Wagen, an dem der Außenspiegel erheblich beschädigt wurde, und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfall und zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Mängel an Pkw festgestellt Eine Reihe von technischen Mängeln und Verstößen haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag in der Flugplatzstraße an einem Audi festgestellt. So konnte der 32-jährige Fahrer für diverse technische Veränderungen und Anbauteile keinen Nachweis über deren Zulässigkeit vorlegen, außerdem ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Randaliert - in Fachklinik gebracht Ein 38-Jähriger hat am Montagabend für mehrere Anrufe bei der Polizei gesorgt, nachdem er im Ortsteil Oberhofen alkoholisiert negativ aufgefallen ist. Der Mann schrie laut herum, schlug gegen die Scheiben einer Bankfiliale und gegen mehrere Haustüren. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg ermahnte den 38-Jährigen zunächst und erteilte ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 14:00

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Herbertingen Fahrzeuglenker erliegt nach Unfall seinen Verletzungen Der 71-jährige Opel-Fahrer, der am Freitag bei einem Verkehrsunfall gegen einen Baum geprallt ist (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6198011), ist am Montag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Meßkirch Unbekannter prallt gegen Gebäude Ein bislang unbekannter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren