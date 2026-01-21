Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Einbruch in Bäckerei

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Bäckerei in der Conradin-Kreutzer-Straße eingebrochen. Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster in einer angrenzenden Metzgerei gelangten die Täter in die Räumlichkeiten der Bäckerei, die sie durchsuchten und sich an einem verschlossenen Behältnis zu schaffen machten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Personen, die im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 4.50 Uhr Verdächtiges im Bereich der Bäckerei wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 07575/2838 bei den Ermittlern des Polizeipostens Meßkirch melden.

Bad Saulgau

Fahrzeug gestreift und das Weite gesucht

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem Kia verursacht, der in der Störckstraße abgestellt war. Der Unbekannte streifte den Wagen, an dem der Außenspiegel erheblich beschädigt wurde, und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfall und zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell