Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Fahrzeuglenker erliegt nach Unfall seinen Verletzungen

Der 71-jährige Opel-Fahrer, der am Freitag bei einem Verkehrsunfall gegen einen Baum geprallt ist (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6198011), ist am Montag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Meßkirch

Unbekannter prallt gegen Gebäude

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ist im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, gegen ein Lagergebäude in der Stockacher Straße geprallt. In der Folge suchte der Unbekannte das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Gebäude, das sich direkt neben dem dortigen Kindergarten befindet, entstand dadurch Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Polizeiposten Meßkirch, bei dem der Unfall erst nachträglich angezeigt wurde, ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 07575/2838 um Hinweise zum Unfallverursacher.

Bad Saulgau

Polizei nimmt Ladendiebe fest

Brillengestelle im Wert mehrerer hundert Euro haben zwei Ladendiebe am Montag gegen 15.30 Uhr aus der Auslage eines Juweliergeschäfts in der Hauptstraße gestohlen. Polizeibeamte konnten das Duo, das nach der Tat das Weite gesucht hatte, anhand der Personenbeschreibung wenig später im Stadtgebiet antreffen und vorläufig festnehmen. Teile des Diebesguts hatte einer der beiden Männer noch bei sich. Die Polizisten stellten die Brillen sicher und zeigten die beiden 20 und 30 Jahre alten Ladendiebe bei der Staatsanwaltschaft an.

Pfullendorf

An Fahrzeug manipuliert - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag an der Zündung eines Renault manipuliert und den Wagen dadurch so beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Besitzer des Fahrzeugs hatte den Renault auf einem Kiesparkplatz in der Überlinger Straße abgestellt und die Beschädigung am Montagmorgen festgestellt. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass der Täter den Wagen entwenden wollte. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

