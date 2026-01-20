Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Randaliert - in Fachklinik gebracht

Ein 38-Jähriger hat am Montagabend für mehrere Anrufe bei der Polizei gesorgt, nachdem er im Ortsteil Oberhofen alkoholisiert negativ aufgefallen ist. Der Mann schrie laut herum, schlug gegen die Scheiben einer Bankfiliale und gegen mehrere Haustüren. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg ermahnte den 38-Jährigen zunächst und erteilte ihm einen Platzverweis. Als jedoch weitere Anrufe wegen desselben auffälligen Verhaltens eingingen und keine Besserung in Sicht war, nahmen die Beamten den 38-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik.

Ravensburg / Schmalegg

Betrüger geben sich als Krankenhausmitarbeiter aus - aufgelegt

Betrüger haben sich am vergangenen Freitag gegenüber einer Mitbürgerin als angebliche Mitarbeiter des Ravensburger Klinikums ausgegeben und versucht, sie zu einer Zahlung von mehreren 10.000 Euro zu bewegen. Die Täter meldeten sich per Telefon und spielten eine Notsituation eines nahen Angehörigen vor, der dringend eine Operation benötige. Eine sofortige Behandlung sei jedoch nur gegen Zahlung des hohen Geldbetrags möglich. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, ließen die Betrüger die Angerufene auch mit ihrem angeblichen Angehörigen telefonieren, wobei die Stimme nach Schilderung der Frau täuschend echt klang. Nachdem die Mitbürgerin vorbildlich regierte und ankündigte, ihren Angehörigen zunächst unmittelbar im Krankenhaus aufsuchen zu wollen, legten die Betrüger auf. Die perfiden Maschen der Betrüger kennen keine Grenzen und sind vielfältig abwandelbar. Tipps und Hinweise zu den bekannten Betrugsmaschen finden Sie online auf der polizeilichen Beratungsseite www.polizei-beratung.de .

Wangen im Allgäu

Mit Nacktbildern erpresst

Mit Nacktbildern wurde ein Jugendlicher in den vergangenen Tagen von Unbekannten erpresst. Die Täter kontaktieren bei der als "Sextortion" bekannten Masche ihre Opfer zunächst unverfänglich per Messangerdienst oder über Social-Media-Kanäle und gewinnen im fortlaufenden Chat ihr Vertrauen. Im weiteren Verlauf senden die Täter angeblich eigene Nacktbilder und fordern ihr Gegenüber auf, ebenfalls entsprechendes Bildmaterial zu übersenden. Danach zeigen die Unbekannten ihr wahres Gesicht: Sie drohen mit der Veröffentlichung des Bildmaterials, sollten die Kontaktierten den geforderten Geldbetrag - oft in Form von Gutscheinkarten - nicht aufbringen. Im Wangener Fall entstand glücklicherweise kein finanzieller Schaden, da der Jugendliche sich rechtzeitig an die Polizei wandte. Die Polizei rät grundsätzlich: Seien Sie vorsichtig im Kontakt mit Unbekannten und hinterfragen Sie stets, was diese mit entsprechend persönlichem Bildmaterial vorhaben könnten. Näheres zu der Betrugsmasche, die regelmäßig bei der Polizei angezeigt wird, sowie anderen Maschen finden Sie auf www.polizei-beratung.de .

Wangen im Allgäu

Wertgegenstände aus Wohnung gestohlen

Wertgegenstände von mehreren tausend Euro haben Unbekannte am Montag zwischen 8 Uhr und 14 Uhr aus einer Wohnung in der Schwester-Melania-Straße gestohlen. Die Täter verschafften sich in der Abwesenheit der Bewohner offensichtlich ohne größeren Aufwand auf bislang noch unbekannte Weise Zutritt zu der Wohnung und nahmen neben Bargeld auch Schmuck und eine Uhr an sich. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen zu der Tat übernommen.

Wangen im Allgäu

Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Wegen sexueller Belästigung ermittelt das Polizeirevier Wangen gegen einen 34-Jährigen, der auf einer Busfahrt zwischen Bahnhof und Roggenzell zwei Teenagerinnen an das Gesäß gegriffen haben soll. Der Alkoholisierte versuchte demnach auf dem Weg zu einem Narrensprung zunächst in dem öffentlichen Verkehrsmittel und später auch zu Fuß, Kontakt zu den beiden Mädchen herzustellen, und beleidigte deren Begleiter. Die Betroffenen vertrauten sich schließlich der Polizei an, die dem 34-Jährigen einen Platzverweis erteilte und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleitete.

Leutkirch im Allgäu

Unfall in Kreisverkehr - Unfallbeteiligter fährt davon

Nach einem Unfall im Kreisverkehr Untere Grabenstraße am Montagmorgen ist ein Unfallbeteiligter davongefahren und hat Unfallflucht begangen. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Fahrer eines schwarzen Audi gegen 9.30 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr von der Memminger Straße kommend einen Dacia-Fahrer und streifte die Beifahrertüre seines Wagens. Nach der leichten Kollision fuhr der Audi-Fahrer offensichtlich unbeirrt weiter, obwohl an dem Dacia Sachschaden von schätzungsweise rund 2.500 Euro entstanden ist. Das Polizeirevier Leutkirch hat den Unfall aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zu dem unbekannten Unfallbeteiligten machen können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

