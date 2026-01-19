Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter beschädigt zwei Fahrzeuge

Auf insgesamt mehrere hundert Euro wird der Sachschaden an einem Peugeot und einem Audi beziffert, die im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in der Kienestraße von einem Unbekannten beschädigt wurden. Der Unbekannte schlug an dem Peugeot beide Außenspiegel ab und verbog die Scheibenwischer. Am Audi entfernte der Täter den Spiegel des rechten Außenspiegels und nahm diesen mutmaßlich mit. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, mögen sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen melden.

Langenargen

Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Über zwei Promille hat ein Alkoholtest bei einer 42-Jährigen ergeben, die am Sonntag kurz vor 18 Uhr einen Verkehrsunfall in der Oberdorfer Straße verursacht hat. Die Frau missachtete mit ihrem VW von der Kanalstraße kommend die Vorfahrt einer 41-jährigen Opel-Lenkerin. Die 41-Jährige konnte trotz eines Ausweichmanövers eine Kollision nicht vermeiden. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro beziffert, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Da eine Polizeistreife bei der Unfallaufnahme bei der 42-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrnahm, veranlasste sie einen Vortest und in der Folge eine Blutentnahme in einer Klinik. Ihren Führerschein musste die 42-Jährige an Ort und Stelle abgeben. Sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinwirkung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Frickingen

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt auf einen 37-Jährigen zu, den eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am frühen Sonntagmorgen im Ortsgebiet am Steuer seines Wagens gestoppt hat. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 37-Jährigen wahr, ein Vortest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Mann musste in einer Klinik eine Blutprobe ab- und den Polizisten seinen Führerschein übergeben. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell