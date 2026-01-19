PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter beschädigt zwei Fahrzeuge

Auf insgesamt mehrere hundert Euro wird der Sachschaden an einem Peugeot und einem Audi beziffert, die im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in der Kienestraße von einem Unbekannten beschädigt wurden. Der Unbekannte schlug an dem Peugeot beide Außenspiegel ab und verbog die Scheibenwischer. Am Audi entfernte der Täter den Spiegel des rechten Außenspiegels und nahm diesen mutmaßlich mit. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, mögen sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen melden.

Langenargen

Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Über zwei Promille hat ein Alkoholtest bei einer 42-Jährigen ergeben, die am Sonntag kurz vor 18 Uhr einen Verkehrsunfall in der Oberdorfer Straße verursacht hat. Die Frau missachtete mit ihrem VW von der Kanalstraße kommend die Vorfahrt einer 41-jährigen Opel-Lenkerin. Die 41-Jährige konnte trotz eines Ausweichmanövers eine Kollision nicht vermeiden. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro beziffert, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Da eine Polizeistreife bei der Unfallaufnahme bei der 42-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrnahm, veranlasste sie einen Vortest und in der Folge eine Blutentnahme in einer Klinik. Ihren Führerschein musste die 42-Jährige an Ort und Stelle abgeben. Sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinwirkung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Frickingen

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt auf einen 37-Jährigen zu, den eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am frühen Sonntagmorgen im Ortsgebiet am Steuer seines Wagens gestoppt hat. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 37-Jährigen wahr, ein Vortest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Mann musste in einer Klinik eine Blutprobe ab- und den Polizisten seinen Führerschein übergeben. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 14:00

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Unbekannter zerkratzt Auto Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Täter an einem Fahrzeug verursacht, das im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag im Schatzbergweg abgestellt war. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Unbekannte die rechte Fahrzeugseite. Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, das wegen ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 11:18

    PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 18.01.2026 aus dem Landkreis Sigmaringen.

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Hohentengen 24-jährige fährt auf geparkten Pkw auf Ein Renault Megane war am Samstagabend in der Gräfin-Monika-Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Dies übersah offensichtlich die Seat-Fahrerin und fuhr auf den Renault auf. An beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden von jeweils ca. 8000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren