Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 18.01.2026 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hohentengen

24-jährige fährt auf geparkten Pkw auf

Ein Renault Megane war am Samstagabend in der Gräfin-Monika-Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Dies übersah offensichtlich die Seat-Fahrerin und fuhr auf den Renault auf. An beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden von jeweils ca. 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

