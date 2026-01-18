PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 18.01.2026 aus dem Landkreis Sigmaringen.
Landkreis Sigmaringen (ots)
Hohentengen
24-jährige fährt auf geparkten Pkw auf
Ein Renault Megane war am Samstagabend in der Gräfin-Monika-Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Dies übersah offensichtlich die Seat-Fahrerin und fuhr auf den Renault auf. An beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden von jeweils ca. 8000 Euro.
