Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannter zerkratzt Auto

Rund 5.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Täter an einem Fahrzeug verursacht, das im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag im Schatzbergweg abgestellt war. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Unbekannte die rechte Fahrzeugseite. Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, das wegen Sachbeschädigung ermittelt, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Einkaufswagen in Brand gesetzt - Polizei bittet um Hinweise

Insgesamt acht Einkaufswagen sind von bislang unbekannten Tätern am Sonntagnachmittag vor einem Discounter in der Straße "In der Au" in Brand gesetzt worden. Eine alarmierte Polizeistreife konnte die brennenden Wagen aus der Überdachung ziehen und ein Übergreifen der Flammen darauf verhindern. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an und löschte die Einkaufswagen, an denen Sachschaden entstand. Die Ermittler des Polizeireviers Sigmaringen gehen davon aus, dass die Unbekannten Papier oder Kartonagen auf die Einkaufswagen gelegt und diese entzündet haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei den Ermittlern zu melden.

Gammertingen

Haus nach Brand unbewohnbar

Bei einem Brand in einem Haus in der Schelmengartenstraße ist am Sonntagmittag Sachschaden von über 50.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll sich bei der Zubereitung von Essen durch einen Bewohner heißes Fett entzündet haben. Die Flammen griffen in der Folge auf die Küche über. Insgesamt drei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Haus und in der Einliegerwohnung befunden hatten, konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen anrückte, löschte den Brand. Das Haus dürfte bis auf Weiteres unbewohnbar sein, die Bewohner wurden von der Stadt anderweitig untergebracht. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen zur exakten Brandentstehung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell