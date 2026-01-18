PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 18.01.2026 aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Leutkirch

Wegen medizinischem Notfall von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagmorgen befuhr ein 79-jähriger Pkw-Lenker die K 8030 von Unterzeil in Richtung Reichenhofen. Aller Wahrscheinlichkeit nach bekam der Fahrer während der Fahrt massive Herzprobleme, kam deshalb von der Fahrbahn ab und fuhr frontal auf einen Baum. Zwei Zeugen zogen den bewusstlosen Mann aus seinem Fahrzeug, das kurz darauf zu brennen begann. Trotz Reanimation durch den eingetroffenen Rettungsdienst verstarb der Mann an Herzversagen. Das Feuer am Pkw konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 15 000 Euro.

Ravensburg

23-Jährige tritt nach Polizeibeamtin

Polizeibeamte waren am frühen Sonntagmorgen im Einsatz in einer Diskothek in der Schubertstraße. Dabei sollte die 23-jährige von einer anderen Person getrennt und befragt werden. Sie kam den Weisungen der Polizei nicht nach und trat wuchtig gegen das Knie und Schienbein einer Beamtin. Nur unter Mithilfe weiterer Beamten konnte die renitente Person zu Boden gebracht und geschlossen werden. Dabei stieß die Dame wüste Beleidigungen aus. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und Beleidigung zu.

