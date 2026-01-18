PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 18.01.2026 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zwei Pkw-Lenker stehen unter Drogeneinfluss

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen führten am Samstagvormittag und am frühen Sonntagmorgen Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Friedrichshafen durch, wobei zwei Pkw-Lenker unter Drogeneinfluss standen. Ein Drogenvortest bestätigte dies. Bei den 39jährigen und 28jährigen Fahrern wurden Blutentnahmen durchgeführt und beide sehen einem Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen.

Immenstaad

Autofahrer mit 3 Promille unterwegs

Nicht schlecht staunten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen über den Alkotest, den sie bei einem 47-jährigen Mitsubishi-Fahrer bei einer Kontrolle durchführten. Stolze drei Promille ergab der Test, als sie den Fahrer am Samstagabend im Stadtgebiet von Immenstaad anhielten, nachdem er zuvor in Schlangenlinien fuhr. Sein Führerschein wurde noch vor Ort einbehalten und eine Blutentnahme schloss sich an. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Meersburg

Bei Streitigkeiten Pfefferspray eingesetzt

Zwei getrenntlebende Ehepartner, die jeweils in Begleitung eines weiteren Bekannten waren, gerieten am Samstagabend in der Kronenstraße in Streit. Im Verlauf des Streites soll ein 43-jähiger eine Getränkedose nach einem ebenfalls 43-jährigen geworfen haben, verfehlte diesen aber. Der revanchierte sich, indem er gegen den Dosenwerfer Pfefferspray einsetzte. Er und noch zwei andere Anwesende zogen sich durch die Pfefferwolke Augenreizungen zu. Des Weiteren kam es noch zu gegenseitigen Beleidigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 11:53

    PP Ravensburg: Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Leutkirch / K8030 Tödlicher Verkehrsunfall / Alleinbeteiligt gegen einen Baum gefahren Am Samstagmorgen gegen 08:06 Uhr befuhr der 79-jährige Unfallverursacher mit seinem Hyundai Getz die K8030 von Herbarzhofen in Richtung Reichenhofen. Kurz vor Zehof kam der Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Noch vor Eintreffen der ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 09:37

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Überlingen Unfallverursacher setzt stationären Blitzer außer Gefecht Am Freitagnachmittag gegen 13:00 Uhr befuhr der 40-jährige Unfallverursacher mit seinem Lkw die K7786 von Überlingen in Richtung Nesselwangen. Als er auf Höhe Aufkirch wendete, kollidierte er mit einem stationären Geschwindigkeitsmessgerät. Durch die Kollision wurde das Messgerät aus seiner Verankerung gerissen und kippte um. ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 09:37

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Leutkirch Unfallverursacher flüchtet Am Freitagnachmittag gegen 14:53 Uhr befuhr der flüchtige Unfallverursacher die L318 von Isny kommend in Richtung Leutkirch. Auf Höhe Haselburg ordnete er sich auf die Linksabbiegespur ein, in Richtung Herlazhofen. Als er nach links abbog, übersah er einen entgegenkommenden Opel Corsa, welcher von Leutkirch nach Isny fuhr. Um eine frontale Kollision mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren