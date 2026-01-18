Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 18.01.2026 aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Zwei Pkw-Lenker stehen unter Drogeneinfluss

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen führten am Samstagvormittag und am frühen Sonntagmorgen Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Friedrichshafen durch, wobei zwei Pkw-Lenker unter Drogeneinfluss standen. Ein Drogenvortest bestätigte dies. Bei den 39jährigen und 28jährigen Fahrern wurden Blutentnahmen durchgeführt und beide sehen einem Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen.

Immenstaad

Autofahrer mit 3 Promille unterwegs

Nicht schlecht staunten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen über den Alkotest, den sie bei einem 47-jährigen Mitsubishi-Fahrer bei einer Kontrolle durchführten. Stolze drei Promille ergab der Test, als sie den Fahrer am Samstagabend im Stadtgebiet von Immenstaad anhielten, nachdem er zuvor in Schlangenlinien fuhr. Sein Führerschein wurde noch vor Ort einbehalten und eine Blutentnahme schloss sich an. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Meersburg

Bei Streitigkeiten Pfefferspray eingesetzt

Zwei getrenntlebende Ehepartner, die jeweils in Begleitung eines weiteren Bekannten waren, gerieten am Samstagabend in der Kronenstraße in Streit. Im Verlauf des Streites soll ein 43-jähiger eine Getränkedose nach einem ebenfalls 43-jährigen geworfen haben, verfehlte diesen aber. Der revanchierte sich, indem er gegen den Dosenwerfer Pfefferspray einsetzte. Er und noch zwei andere Anwesende zogen sich durch die Pfefferwolke Augenreizungen zu. Des Weiteren kam es noch zu gegenseitigen Beleidigungen.

