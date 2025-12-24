POL-PIZW: Sachbeschädigung an Kiosk
Zweibrücken (ots)
Zwischen dem 22.12.2025, 20:00 Uhr und dem 23.12.2025, 07:35 Uhr wurde an einem Kiosk in der Hofenfelsstraße (Kiosk am Hilgardcenter) die Glasscheibe beschädigt. Ein unbekannter Täter schlug vermutlich mit irgendeinem Gegenstand gegen die Scheibe, sodass ein Schaden von ca. EUR 200 entstand. |PIZW
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell