PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigung an Kiosk

Zweibrücken (ots)

Zwischen dem 22.12.2025, 20:00 Uhr und dem 23.12.2025, 07:35 Uhr wurde an einem Kiosk in der Hofenfelsstraße (Kiosk am Hilgardcenter) die Glasscheibe beschädigt. Ein unbekannter Täter schlug vermutlich mit irgendeinem Gegenstand gegen die Scheibe, sodass ein Schaden von ca. EUR 200 entstand. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 15:20

    POL-PIZW: Unbekannte Täter zerkratzen PKW/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - In der Nacht von Samstag, 20.12.2025 auf Sonntag 21.12.2025 zerkratzen bislang unbekannte Täter einen in der Kneippstraße abgestellten PKW Hyundai i 30. Hierbei wurde die komplette linke Fahrzeugseite in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1000.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:19

    POL-PIZW: Kennzeichendiebstahl/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 20.12.2025, 17.00 Uhr bis Sonntag, 21.12.2025, 14.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter das vordere WS-Kennzeichen an einem in der Lützelstraße abgestellten, blauen Skoda Superb. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren