PP Ravensburg: Landkreis Ravensburg

Tödlicher Verkehrsunfall / Alleinbeteiligt gegen einen Baum gefahren

Am Samstagmorgen gegen 08:06 Uhr befuhr der 79-jährige Unfallverursacher mit seinem Hyundai Getz die K8030 von Herbarzhofen in Richtung Reichenhofen. Kurz vor Zehof kam der Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte wurde der 79-jährige Mann aus dem Fahrzeug geborgen, bevor dieses Feuer fing und vollständig ausbrannte. Der 79-jährige Hyundaifahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro. Die K8030 war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

