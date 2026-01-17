PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch / K8030

Tödlicher Verkehrsunfall / Alleinbeteiligt gegen einen Baum gefahren

Am Samstagmorgen gegen 08:06 Uhr befuhr der 79-jährige Unfallverursacher mit seinem Hyundai Getz die K8030 von Herbarzhofen in Richtung Reichenhofen. Kurz vor Zehof kam der Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte wurde der 79-jährige Mann aus dem Fahrzeug geborgen, bevor dieses Feuer fing und vollständig ausbrannte. Der 79-jährige Hyundaifahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro. Die K8030 war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Andreas Schiller
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 09:37

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Überlingen Unfallverursacher setzt stationären Blitzer außer Gefecht Am Freitagnachmittag gegen 13:00 Uhr befuhr der 40-jährige Unfallverursacher mit seinem Lkw die K7786 von Überlingen in Richtung Nesselwangen. Als er auf Höhe Aufkirch wendete, kollidierte er mit einem stationären Geschwindigkeitsmessgerät. Durch die Kollision wurde das Messgerät aus seiner Verankerung gerissen und kippte um. ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 09:37

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Leutkirch Unfallverursacher flüchtet Am Freitagnachmittag gegen 14:53 Uhr befuhr der flüchtige Unfallverursacher die L318 von Isny kommend in Richtung Leutkirch. Auf Höhe Haselburg ordnete er sich auf die Linksabbiegespur ein, in Richtung Herlazhofen. Als er nach links abbog, übersah er einen entgegenkommenden Opel Corsa, welcher von Leutkirch nach Isny fuhr. Um eine frontale Kollision mit dem ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer Augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand ein 21 Jahre alter E-Scooter-Fahrer, den Polizeibeamte am Donnerstag gegen 16 Uhr im Stadtgebiet gestoppt haben. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle wies der Mann deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss auf. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und durfte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren