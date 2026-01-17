Polizeipräsidium Ravensburg

Leutkirch

Unfallverursacher flüchtet

Am Freitagnachmittag gegen 14:53 Uhr befuhr der flüchtige Unfallverursacher die L318 von Isny kommend in Richtung Leutkirch. Auf Höhe Haselburg ordnete er sich auf die Linksabbiegespur ein, in Richtung Herlazhofen. Als er nach links abbog, übersah er einen entgegenkommenden Opel Corsa, welcher von Leutkirch nach Isny fuhr. Um eine frontale Kollision mit dem Unfallverursacher zu vermeiden, wich der 38-jährige Corsafahrer nach links aus, touchierte hierbei jedoch einen Seat Leon, welcher ebenfalls auf der Abbiegespur, hinter dem Unfallverursacher, nach Herlazhofen fuhr. Beim Unfall zogen sich der Corsafahrer und die 30-jährige Seatfahrerin leichte Verletzungen zu. Am Corsa entstand Totalschaden in Höhe von 6000 Euro und am Seat Blechschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Abbiegespur nach Herlazhofen für 2 Stunden gesperrt. Beim Fluchtfahrzeug des Unfallverursachers handelte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen schwarzen VW Passat. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch Telefon 07561-84880 zu melden.

Wilhelmsdorf

Fahrzeug kommt auf die Gegenfahrbahn

Am Freitagabend gegen 18:50 Uhr kam der 57-jähriger Lenker eines Toyota, als er auf der L289 von Wilhelmsdorf in Richtung Tafern fuhr, aus unbekannter Ursache, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher schwer verletzt und kam nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte, in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die 46-jährige VW-Fahrerin zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

